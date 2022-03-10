نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز اسعار شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق 3/11/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الاتفاق والنصريدخل النصر مواجهة قوية ومثيرة أمام منافس صعب الاتفاق، في لقاء يبحث فيه الفريقان عن النقاط الثلاث.

وأغلق النصراوي ملف الخسارة من الهلال في ديربي الرياض برباعية نظيفة في دور ال 23 الماضية، وينصب التركيز الآن على مواجهة الاتفاق الذي سيقام خارج المنزل.

ويهدف النصر لجمع النقاط الثلاث من مباراة الاتفاق من أجل مواصلة المنافسة وعدم الابتعاد عن المربع الذهبي في ظل المنافسة الشرسة مع الشباب والهلال، وبينما يريد الاتفاق إنقاذ نفسه من دورة الهبوط، فإن المباريات المقبلة ستحدد مصير النواخدة بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي أطاحت بالمدرب الصربي فلادان ميلوييفيتش، ليحل الفرنسي كارتيرون مكانه.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ويلتقي النصر مع الاتفاق الجمعة المقبل 11 مارس في إطار الجولة ال24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراة الاتفاق ضد النصر يوم الجمعة الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، والاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

القنوات التي تبث مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

يمكن مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الأسبوع 24 من الدوري السعودي عبر قناة SSC SPORT 1 بصوت المعلقين راشد الدوسري وفهد

شروط حضور مباريات الدوري السعودي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها لحضور مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، وهي:

إن تكون المروحة قد تلقت جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة.

تكون المروحة قد تلقت جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة. يجب تفعيل تطبيق توكلنا على المروحة.

وجوب ارتداء كمامة أثناء حضور مباريات الدوري السعودي.

يلتزم المشجع بالجلوس في الأماكن المخصصة للجماهير فقط.

يجب الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي عند مغادرة الملعب.

رابط حجز اسعار شراء تذاكر مباراة النصر والاتفاق

يمكن حجز تذاكر المباريات بالقيام بما يلي: