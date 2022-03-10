نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشرا” الآن موعد مباراة التعاون والفيصلي الجولة 24 اليوم الخميس 2022/03/10 صراع البقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون والفيصلي اليوم، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022/2021، والمباراة اليوم من أهم المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل جماهير الكرة السعودية بصفة عامة وجماهير الفريقين بصفة خاصة، اللقاء الذي لا يقبل القسمة على أثنين فالفريقين يبحثان عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، للتقدم في ترتيب الجدول والهروب من منطقة الخطر مع أقتراب الدوري من المحطات الأخيرة.

كان الفريقين قد تعادلا في الدور الأول بهدفين لكل فريق واليوم التعادل بمسابة خسارة لكليهما، لذا سوف يشهد ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، صراع شرس بين الفريقين لحصد النقاط الثلاث الفريقين قبل اللقاء يمتلكان نفس رصيد النقاط فكل منهما له 24 نقطة، من خوض 23 مباراة في الدوري ولكن التعاون يسبق الفيصلي في الترتيب بالأهداف، فقد سجل 36 هدف وأستقبل 39 بينما الفيصلي سجل 22 هدف فقط وأستقبل 31 هدف.

موعد مباراة التعاون والفيصلي اليوم في الدوري

15.50 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

16.50 : بتوقيت كلاً من دول تونس، المغرب، الجزائر.

17.50 : مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، دولة ليبيا.

18.50 : مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، العراق.

القناة الناقلة ومعلق المباراة