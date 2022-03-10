نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة للبقاء.. موعد مباراة التعاون والفيصلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة التعاون والفيصلي ، تستأنف مجددًا مباريات الموسم 46 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار مباريات الدور الثاني (مرحلة الإياب) من الجولة 24 ، يستضيف مساء الخميس 10 مارس 2022، ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تجمع ناديا الفيصلي والتعاون ، واللذين يخوضان هذا الموسم، منافسة شرسة من أجل البقاء للموسم المقبل في دوري المحترفين السعودي .

فيما يلي نتناول خلال السطور القادمة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة التعاون والفيصلي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى نتائج الفريقين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ مواجهات التعاون والفيصلي .

مباراة التعاون والفيصلي

من جديد يلتقي ناديا الفيصلي والتعاون ، في مواجهة جديدة هذا الموسم، لم تُحسم في الدور الأول.

حيث تعادل الذئاب والعنابي إيجابيًا بنتيجة (2-2)، في لقاء الدور الأول.

ويبحث الفريقان عن الفوز، والذي قد يمهد لبقاء أحدهما في الموسم المقبل من الدوري السعودي ، خاصة مع الصراع المحتدم مع الثلاثي الاتفاق والباطن والحزم في القاع.

في البداية سنستعرض مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي فيما يلي:

وهذا جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباراة الهلال والاتحاد المؤجلة من الأسبوع 12 :

نشير هنا، إلى أن الجولة الرابعة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، ستقام على مدار 4 أيام.

تنطلق مباريات الجولة يوم الخميس، بإقامة لقاءين، الأول مباراة الفتح وأبها ، والتي تسبق مباراة التعاون والفيصلي .

ثم تستكمل يوم الجمعة، بمواجهتين أيضًا، حيث مباراة الفيحاء والباطن ثم مباراة الاتفاق والنصر .

والسبت تُلعب مقابلتان أيضًا، الأولى مباراة الحزم وضمك ثم مباراة الأهلي والطائي .

وتختتم مباريات الأسبوع 24 يوم الأحد، بمواجهتين ناريتين، وهما مباراة الرائد والهلال ثم مباراة الشباب والاتحاد ، في قمة لقاءات الجولة.

نادي التعاون

مع أصحاب الأرض والضيافة، نادي التعاون السعودي ، نبدأ تغطيتنا لمواجهة الخميس المرتقبة.

حيث يسعى سكري القصيم لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده (24 نقطة)، والذي يحتل به المركز الـ12 في الترتيب.

إذ لم يتمكن الذئاب هذا الموسم إلا من تحقيق 5 انتصارات، إضافة إلى 9 تعادلات، وتلقى الفريق 9 هزائم.

وفي مباريات التعاون الخمس الأخيرة في الدوري السعودي ، خيمت التعادلات على 4 مواجهات، فيما حقق الفريق فوزًا وحيدًا.

انتصار التعاون جاء على حساب الرائد بثلاثية نظيفة.

بينما كانت التعادلات بنتيجة واحدة (1-1)، مع كل من الأهلي والاتحاد والطائي والفتح .

نادي الفيصلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الفيصلي السعودي ، مواجهة الخميس، وهو ليس في أفضل حال من مضيفه.

إذ يحتل عنابي سدير المرتبة الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي ، برصيد 24 نقطة وصافي (-9)، بفارق 6 أهداف فقط عن التعاون.

في الموسم الحالي، حقق الفيصلي نفس عدد الانتصارات والتعادلات وحتى الهزائم التي حققها الفريق القصيمي.

إلا أن مباريات الفيصلي الخمس الأخيرة في الدوري ، شهدت تباينًا واضحًا في النتائج.

حيث حصد الفريق 5 نقاط فقط، من انتصار وحيد، وتعادلين، غير أنه خسر في لقاءين.

حققت كتيبة المدرب اليوناني مارينوس اوزونيديس الفوز الوحيد على حساب الحزم بهدف في الجولة الأخيرة.

فيما تعادل سلبيًا مع كلًا من الفيحاء والرائد.

وتلقى العنابي خسارتين من أمام الفتح (1-4) ثم الباطن بهدف.

تاريخ مواجهات التعاون والفيصلي

على صعيد المواجهات بين الفيصلي والتعاون في الدوري السعودي ، فقد جمعت الناديين 23 مواجهة.

فاز التعاون في 9 مباريات، بينما حقق الفيصلي الفوز في 6 لقاءات، وخيم التعادل على 8 مواجهات جمعت الناديين.

وحول الأهداف المسجلة في مواجهات التعاون أمام الفيصلي ، فقد أحرز سكري القصيم 32 هدفًا، بينما سجل عنابي سدير 22 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات التعاون والفيصلي ، فكانت فوز التعاون بنتيجة (4-1)، والتي تحققت مرتين.

الأولى في لقاء الدور الثاني من دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2011/2010 ، والذي توج الهلال بلقبه.

أما الثانية فكانت في مواجهة الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2019 ، والذي ظفر النصر بلقبه.

وحول أكبر فوز حققه الفيصلي ضد التعاون ، فكان بنتيجة (2-1)، وتحقق 4 مرات.

الأولى كانت في المواجهة الأولى للناديين في ذهاب دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2011/2010.

أما الثانية، فكانت في لقاء الدور الثاني من دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2012/2011 ، والذي توج الشباب بلقبه.

وجاءت الثالثة، في إياب دوري زين السعودي للمحترفين موسم 2013/2012 ، والذي فاز بلقبه نادي الفتح.

فيما كانت الرابعة، في مواجهة الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 والذي توج به النصر.

موعد مباراة التعاون والفيصلي والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الهامة، مساء الخميس، في تمام السابعة إلا عشر دقائق ( 6:50 م ) بتوقيت السعودية، السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت مصر، الرابعة إلا عشر دقائق ( 3:50 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الفيصلي والتعاون ، فالمعتاد وفق متابعتنا في “ثقفني”، أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عنه قبيل ساعات من انطلاق اللقاء.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، بتغطية أحداث اللقاء، غير أن شركة الرياضة السعودية لم تعلن بعد عن القناة الناقلة بشكل رسمي.

وبشأن معلق مباراة التعاون والفيصلي ، فسيكون عبدالله الغامدي وعبد العزيز السبر.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الفيصلي والتعاون والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، علاوة على تاريخ لقاءات التعاون والفيصلي .