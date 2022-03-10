تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث من قبل العديد من محبي وعشاق كرة القدم داخل المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت للتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام المباراة لتحديد الفريق المتأهل رسميا الى المباراة النهائية في هذه البطولة والاقتراب من تحقيق لقب هذه النسخة القوية، حيث تمكن فريق الاتحاد السعودي من التأهل الى نصف نهائي المباراة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق التعاون في المباراة الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور اليكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.

مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي فريق اتحاد جدة ضد نظيره فريق الفيحاء في اطار منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 هذه النسخة، حيث تمكن فريق الفيحاء السعودي من تحقيق الفوز في دور ربع نهائي البطولة على نظيره فريق الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف والتأهل الى دور نصف نهائي ليلاقي فريق الاتحاد، والذي تمكن من التأهل بنفس النتيجة على حساب فريق التعاون في الدقائق الأخيرة في مباراة مثيرة في دور ربع نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية رسميا حصولها على حقوق نقل المباراة القوية المثيرة التي تجمع بين فريق الاتحاد والفيحاء في اطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تعتبر شبكة قنوات ssc الرياضية هي القناة الناقلة رسميا لجميع مباريات البطولة بشكل عام بجودة مشاهدة عالية، والتي تنقل من خلال التردد 12523 على القمر الصناعي نايل سات، من خلال كود الاستقطاب العمودي، عن إضافة كود معدل الترميز 27500.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في كأس خادم الحرمين الشريفين

تم تحديد موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد نظيره فريق الفيحاء السعودي في اطار منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لتكون يوم الثالث من شهر مارس المقبل، وهو اليوم المحدد لأجراء مباراتين نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لتحديد طرفي نهائي هذه النسخة من البطولة.