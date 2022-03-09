ولفرهامبتون يمدد عقد نيتو حتى 2027
جدّد الجناح البرتغالي بيدرو نيتو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ22 اليوم الأربعاء عقده مع ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم حتى عام 2027.
وبحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية انضم نيتو إلى "وولفز" قادما من لاتسيو الإيطالي عام 2019 وسجّل في صفوفه 10 أهداف في 83 مباراة في مختلف المسابقات.. وأصيب في أبريل الماضي في ركبته وغاب عن الملاعب حتى الشهر الماضي.
وقال المدير التقني لولفرهامبتون سكوت سيلارز لموقع النادي الرسمي "إن التجديد مكافأة له.. عاد من الاصابة وبذل الكثير من الجهود للعودة، وبالتالي الأمر جيد بالنسبة الى جميع الأطراف".
وأضاف: "لقد التزم بأن يقدم أفضل ما لديه وظهر ذلك من خلال عودته السريعة من الحضيض، لكننا نعتقد بأنه لا يزال يستطيع تقديم المزيد".
وكان نيتو اختير لاعب العام موسم 2020-2021 في صفوف "الذئاب" قبل أن يتعرض للإصابة.
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