نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح” رابط تذاكر مباراة الشباب والاتحاد القادمة 2022/03/13 موقع تذاكر الشباب والاتحاد ticketmx في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير ناديي الشباب والاتحاد تفعيل رابط تذاكر مباراة الشباب والاتحاد القادمة، المقرر لها يوم الأحد القادم 2022/03/13 على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل مباراة الشباب والاتحاد، ورابط الحجز الخاص بتذاكر اللقاء وطريقة الحجز الإلكترونية عبر موقع “تكت ماكس”، الموقع الخاص ببيع تذاكر نادي الشباب السعودي صاحب المباراة.

كان الشباب السعودي قد حقق نتيجة ممتازة في الجولة الماضية، وفاز بأربع أهداف نظيفة على فريق الباطن، بينما منافسه نادي اتحاد جدة قد خسر في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر أمام الهلال بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد العميد عند 54 نقطة، ويبدأ القلق يتسرب للجماهير الاتحادية خشية التفريط في اللقب في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، لذا تحظى مباراة الشباب والاتحاد القادمة بمتابعة كبيرة خاصة من جمهور نادي الاتحاد.

يدخل الفريقين اللقاء بهدف واحد وهو الفوز الشباب صاحب الأرض والجمهور الليلة، يحتل المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 46 نقطة، جمعهم من لعب 23 مباراة يرغب في تقليص الفارق بينه وبين الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 54 نقطة، ويرغب كذالك بتأكيد تفوقه على العميد خاصة أنه فاز في الدور الأول في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد، ولكن الاتحاد لن يتحمل خسارتين متتاليتين في الدوري تعقد الأمور وتهز الصدارة من تحت أقدامه.