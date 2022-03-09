نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم عبر ثقفني، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا، ونضع لكم قائمة القنوات الناقلة للمباراة على قمر استرا ونايل سات وهوت بيرد، حيث يلتقى الملكي بنظيره فريق العاصمة الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022، وذلك لحساب منافسات إياب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذه المواجهة الحاسمة على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، ويترقب ملايين عشاق ومتابعي كرة القدم موعد انطلاق هذه القمة الكبيرة والمثيرة للتعرف على نتيجة هذا اللقاء، وفي هذا التقرير ننشر لكم التفاصيل وموعد المباراة.

بعد خسارى ريال مدريد لمباراة ذهاب الدور 16 أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة هدف دون رد، سجله الفرنسي كليان مبابي وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بارك دي برينس، سيسعى ريال مدريد إلى قلب الطاولة على ضيفه وسيزج كارلو أنشيلوتي المدرب الفني لريال مدريد بجميع أوراقه من أجل الصعود إلى الدور الربع نهائي، في المقابل سيقاتل البي اس جي في هذه المباراة من أجل الحفاظ على فوزه الماضي، حيث سيحاول تسجيل هدف مبكر من أجل ضمان التأهل، في حالة تعادل الفريقين سننتقل إلى الأشواط الإضافية لذلك سنشهد مباراة قوية بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا لمواجهة نظيره ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور، اليوم الأربعاء التاسع من مارس الجاري، ويحتضن مباراة إياب الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ملعب سانتياجو برنابيو، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة معلنا صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وعند الساعة 10.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وبتوقيت الرياض والدوحة في الساعة 11.00، وعند منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان حصريا على باقة قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث تمتلك حقوق البث المباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تعرض المباراة على قناة beIN 4K HDR بتعليق جواد بدة، أيضا تذاع على قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium بتعليق صوتي للمعلق جواد بدة، وأعلنت العديد من القنوات الرياضية الأجنبية بث أحداث المواجهة، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناتي Kanal A Slovenija وقناة TV3+ Denmark.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم مجانا

قناة Mega TV HD على يوتلسات 3.2 بتردد 12624 أفقي ومعامل الترميز 18845.

قناة Mega TV على يوتلسات 3.1°E- 12737 H 15055

قناة Varzish Sport HD على قمر NSS 57°E-11565 H 10750

قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري 46°E-11175 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم على استرا