رياض محرز يحصد لقباً جديداً
حصد لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم رياض محرز، اليوم الأربعاء، لقب لاعب شهر فبراير في السيتي، وذلك نتيجة ما قدمه مع الفريق على مدار الشهر الماضي.
وبحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للنادي، فقد شارك اللاعب الجزائري في انتصارات مانشستر سيتي بالتسجيل وصناعة الأهداف مما جعل له بصمة واضحة مع الفريق، وهو ما منحه التفوق على أقرانه بالتتويج بلقب الأفضل.
الجدير ذكره أن محرز ساهم في فوز فريقه في ديربي مانشستر بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد لليونايتد بعد أن سجل الهدف الثالث لفريقه.
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