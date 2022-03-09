يترقب عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء أهم مباريات اليوم كرة القدم العالمية ، حيث تقام مباراتين من أقوي اللقاءات علي صعيد دور أبطال أوروبا ، وفي نفس السياق يتم اقامة مبارتين لأربعة من أقوي فرق القارة العجوز في بطولة الدوري الأوروبي ، أما علي الصعيد المحلي أقيمت أمس قمة دوري الأمير محمد بن سلمان للدوري السعودي لكرة القدم بين الهلال والاتحاد و انتهت بفوز الهلال بهدفين لهدف ، وعلي صعيد كرة القدم المصرية فاز الأهلي علي غريمه الجديد في قمة دوري المصري نادي بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة مع الرأفة في اطار مواجهات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري العام المصري ، وتقام اليوم مواجهتين بين طلائع الجيش والمصري البورسعيدي ، وبين غزل المحلة وفيوتشر الصاعد حديثاً ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي أهم مواعيد مباريات اليوم ، ويمكن متابعة مباريات الدوري السعودي من المدرجات بالحجز من تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات بالمملكة.

أهم مباريات اليوم كرة القدم العالمية

علي مختلف ملاعب كرة القدم تقام في الفترة الحالية مباريات نارية بين أهم الفرق في دوريات كرة القدم العالمية.

تبدأ إثارة ومتعة كرة لقدم اليوم من الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بمواجهة في دوري العام المصري.

يليها لقاء آخر بالدوري المصري عند الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت مصر.

فيما تلعب مواجهات الدوري الأوربي الإثنين في تمام الساعة السابعة وخمس و أربعون دقيقة.

وتختتم الأمسية الكروية بلقائي دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساءاً.

المرفق التالي يوضح جدول مباريات كرة قدم لكافة اللقاءات والفرق والمواعيد.

والقنوات الناقلة والملاعب كذلك لجميع مباريات اليوم matches today.

تابعونا لتعرفوا أهم اخبار كرة القدم العربية والعالمية لحظة بلحظة والاستمتاع بـ بث مباشر مباريات اليوم matches today

مباريات اليوم ابطال اوروبا في كرة القدم العالمية

تلعب اليوم مباراتان من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي سبورتنج لشبونة البرتغالي علي ملعب الاتحاد ، في الساعة العاشرة مساءً وتذاع المباراة علي قناة beIN Sport 2 HD Premium .

الإنجليزي البرتغالي علي ملعب الاتحاد ، في وتذاع المباراة علي قناة . يلاقي ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان علي ملعب سانتياجو برنابيو ، تمام الساعة العاشرة مساءً وتذاع المواجهة علي قناة beIN Sport 1 HD Premium .

نظيره علي ملعب سانتياجو برنابيو ، تمام الساعة وتذاع المواجهة علي قناة . يمكن متابعة بث مباشر عبر البحث في موقع جوجل للبحث عن مشاهدة اللقاء بدون تقطيع لايف اون لاين.

مباريات اليوم كورة الدوري الأوروبي

تلعب اليوم مباراتان من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضمن مباريات كرة القدم العالمية.

يواجه ريال بيتيس نادي انتراخت فرانكفورت علي ملعب بيتيو هيامارين ، في الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ” 7:45 “ مساءً وتذاع المباراة علي قناة beIN Sport 2 HD Premium .

نادي علي ملعب بيتيو هيامارين ، في الساعة مساءً وتذاع المباراة علي قناة . يلاقي بورتو البرتغالي نظيره أوليمبك ليون الفرنسي علي ملعب ألدراجو ، تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة ” 7:45 “ مساءً ويذاع اللقاء علي قناة beIN Sport 3 HD Premium .

نظيره علي ملعب ألدراجو ، تمام الساعة مساءً ويذاع اللقاء علي قناة . ويمكن مشاهدة أهم مباريات اليوم بث مباشر في كرة القدم العربية والعالمية و كرة القدم الأوروبية من خلال الانترنت.

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أهم مباريات الدوري المصري اليوم