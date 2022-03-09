تأهل ليفربول وبايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تأهل ليفربول وبايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطالتأهل ليفربول الانجليزي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية على الرغم من خسارته إياباً على أرضه أمام إنتر الإيطالي صفر-1 وذلك لفوزه ذهاباً 2-صفر الشهر الماضي.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، لكن زميله التشيلي أليكسيس سانشيس تلقى البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة بعدها بثلاث دقائق ليعقّد مهمة فريقه الذي أكمل 26 دقيقة بعشرة لاعبين، في امكانية قلب النتيجة في صالحه.

والخسارة هي الاولى لليفربول على أرضه في مختلف المسابقات في بعدما حافظ على سجله خالياً منها على مدى 28 مباراة في مختلف المسابقات، علماً بان الأخيرة تعود الى 8 مارس 2021 عندما سقط أمام فولهام في الدوري الانكليزي.

وفي مباراة أخرى سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية من سباعية فريقه بايرن ميونيخ الالماني وقاده لاكتساح ضيفه سالزبورغ النمسوي 7-1 في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى ربع النهائي، بعدما كانا تعادلا 1-1 ذهاباً.

وحسم عملاق بافاريا مقعده في ربع النهائي في شوط أوّل باتجاه واحد، وتحديداً بعد 31 دقيقة من صافرة البداية بفضل "هاتريك" ليفاندوفسكي في الدقائق 12 و21 من ركلتي جزاء و23، وسيرج غنابري (31) الذي قرر مدربه يوليان ناغلسمان اراحته بين الشوطين من بين عدة تبديلات.

وأضاف بايرن 3 أهداف في الشوط الثاني، عبر توماس مولر هدفين (54 و84) ولوروا سانيه (86)، فيما أنقذ سالزبورغ شرفه بهدف البديل الدنماركي مورتس كيارغارد (70).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهاباً، في مباراة حافظ خلالها بايرن على سجله خالياً من الخسارة خارج عقر داره في المسابقة القارية الأم للمباراة الـ 22 توالياً.

وتميل الأرقام لصالح النادي البافاري على ملعبه "أليانز أرينا" اذ سبق له أن فاز في مواجهاته الست أمام أندية نمسوية في المسابقة، مسجلاً 22 هدفاً في هذه السلسلة التي شهدت فوز بايرن على سالزبورغ بالذات 3-1 في دور المجموعات لموسم 2020-2021.

في المقابل، تأهل سالزبورغ إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً في مجموعته برصيد 10 نقاط.