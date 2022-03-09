أبطال أوروبا (اياب ثمن النهائي): نتائج مباريات الأمس وبرنامج اليوم

في ما يلي نتائج مباريات أمس الثلاثاء لحساب اياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ليفربول 0 / انتر ميلان 1 الذهاب 2-0 لليفربول بايرن ميونيخ 7 / ريد بول سالزبورج 1 الذهاب 1-1 وتدور اليوم الاربعاء (الساعة 21:00) الدفعة الثانية من مباريات هذا الدور وفق البرنامج التالي: ريال مدريد - باريس سان جيرمان الذهاب 1-0 لباريس سان جيرمان مانشستر سيتي - سبورتينغ لشبونة الذهاب 5-0 للسيتي

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