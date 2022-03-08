بدون تشفير astra.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا، يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الفضائية التي تنقل مباراة اليوم بين فريقي ليفربول وانتر ميلان على نايل سات واسترا، حيث يواجه الفريقين بعضهما مساء اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، وذلك في إطار خوض مباراة إياب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر ان تقام أحداث هذا اللقاء على أرضية ملعب آنفيلد، ومع اقتراب موعد انطلاق هذه المواجهة الكبيرة تشتد نسبة البحث من قبل جماهير الفريقين لمعرفة تفاصيل هذا اللقاء، وفي سطور هذا المقال نشكف لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم

تنقل مباراة ليفربول وانتر ميلان عبر شاشات العديد من القنوات الرياضية، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورت حقوق البث المباشر والحصري لعرض أحداث هذه المباراة، ومن المقرر أن يتم عرض المبارة على قناة beIN 4K HDR، أيضا تذاع على شاشة قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي، كما تعرض على قناة سكاي سبورت الإيطالية Sky Sport Uno Italia وعلى قناة كانال السلوفاكية Kanal A Slovenija.

موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان في دوري أبطال

يحل فريق انتر ميلان الإيطالي ضيفا لمواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي، وذلك اليوم 8 آذار الجاري في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الآنفيلد معقل الريدز، تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جمع بين الفريقين انتهت بنتيجة هدفين دون رد لصالح ليفربول، ويسعى الميلان إلى العودة من أجل الصعود للدور القادم، ومن المقررر أن تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 9.00 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي الساعة 10.00 بتوقيت فلسطين ومصر، وعند الساعة 11.00 بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجاناً

هناك العديد من القنوات الرياضية التي أعلنت عن بث أحداث مباراة ليفربول ضد انتر ميلان بدون تشفير وبشكل مجاني، وسنتعرف معكم على تردد هذه القنوات كما يلي.

قناة CBC Sport Azerbaijan HD على القمر الأذري AzerSpace1/Africasat 46.0E -11135 H 27500

قناة Match! TV على قمر Express 14°W -11647 V 14180

قناة IRIB TV 3 على قمر بدر Badr 26°E -12265 H 30000

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وانتر ميلان اليوم على استرا