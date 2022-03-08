توتنهام يطيح بإيفرتون وينعش آماله الأوروبية

توتنهام يطيح بإيفرتون وينعش آماله الأوروبيةأنعش توتنهام آماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم عندما سحق ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة بينها ثنائية لهدافه هاري كاين الليلة الماضية في ختام المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية حسم الفريق اللندني نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها مايكل كين (14 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (17) وكاين (37).. وعزز توتنهام تفوقه في الشوط الثاني بهدفين للمدافع الإسباني البديل سيرخيو ريغيلون (46) وكاين (56).

ويُعد هذا هو الفوز الثاني تواليا لتوتنهام والـ14 هذا الموسم والذي رفع رصيده الى 45 نقطة وعزز موقعه في المركز السابع بفارق الأهداف أمام جاره اللندني وست هام يونايتد وبفارق 3 نقاط خلف جاره اللندني الآخر أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة.

ويملك توتنهام الذي بات يتخلف بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس، مباراتين مؤجلتين، فيما لعب أرسنال 3 مباريات أقل.

وعكر توتنهام صفو احتفالات حارس مرمى ايفرتون الدولي جوردان بيكفورد بعيد ميلاده الثامن والعشرين بدك شباكه بخمسة أهداف، وعمق جراح فريقه بالخسارة الثالثة تواليا والـ15 هذا الموسم فبقي في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

وسجل كاين هدفه لعاشر ليلحق هذا الموسم بمهاجمي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ والجزائري رياض محرز وهداف ليستر سيتي جايمي فاردي الى المركز الخامس على لائحة الهدافين.. ورفع غلته إلى 176 هدفا في المركز السادس على لائحة أفضل هدافي البريمر ليغ محطما الرقم السابق لهداف أرسنال الدولي الفرنسي السابق تييري هنري.