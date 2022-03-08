موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم والقنوات الناقلة وجدول ترتيب الدوري السعودي

قمة الاتحاد ضد الهلال تقام اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يأمل الاتحاد في تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على صدارة ترتيب البطولة، بينما الهلال على النقيض يأمل في تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المنافسة على اللقب الذي يحمله الفريق من الموسم الماضي، حيث سيبقى الهلال مبتعداً عن الاتحاد بفارق خمس نقاط في حال انتصر في مبارياته الثلاث المؤجلة له في البطولة بداية بمباراة رفاق المولد، وسينطلق موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الاتحاد في مباراة قمة بالدوري السعودي يأمل فيها الزعيم حامل اللقب وصاحب الأرض في تحقيق فوز لن يكون سهلاً بالمرة ضد متصدر الترتيب، ولكن رفاق إيغالو يتمتعوا بمعنويات مرتفعة من توالي الانتصارات، بعد فوزه الرابع على التوالي في آخر مبارياتهم ضد فريق النصر في الدوري، حين فازوا خارج الديار برباعية دون رد دكوا بها شباك العالمي عن طريق إيغالو، ماثيو بيريرا، وسالم الدوسري “هدفين”، ليواصلوا تفوقهم على فرق القمة بعدما دكوا منذ ثلاث جولات شباك فريق الشباب صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب بخماسية دون مقابل.

فريق الاتحاد يأمل في تحقيق الفوز والتفوق ضد حامل اللقب لاثبات أحقيته بالتواجد على صدارة الترتيب المتواجد فيها حالياً برصيد 54 نقطة جمعها من خوض 22 مباراة حقق فيها الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مبارتين متواجداً في المركز الأول بفارق ثمانية نقاط عن أقرب منافسيه الشباب الذي خاض مباراة أكثر من الاتحاد الساعي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في كافة البطولات بعد انتصاره الثمين مؤخراً ضد فريق ضمك صاحب المركز الخامس بهدفين سجلهما فهد المولد، والعبود مقابل هدف لزيلايا.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

الثلاثاء 8 مارس 2022.

8:45 توقيت مكة المكرمة، البحرين، الكويت، سوريا، الأردن، والعراق.

7:45 توقيت مصر، والسودان.

6:45 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

9:45 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال