نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “makani.com” متاح الآن رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد اليوم 8-3-2022 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحل فريق اتحاد جدة السعودي صاحب المركز الأول ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الهلال السعودي ضمن منافسات الدوري السعودي الجولة الثالثة والعشرين، وهي المباراة التي يترقبها العديد من عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء السعودية والمنطقة العربية لكونها من اهم المباريات التي تمثل كلاسيكو كرة القدم السعودية، والتي تنقل من خلال ستاد مرسول بارك مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس، وقد تم طرح التذاكر الخاصة بالمباراة بالفعل خلال الساعات الأخيرة، لذلك نسلط الضوء الآن على طرح رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي.

تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مرسول بارك مباراة قوية بين الهلال السعودي ونظيره فريق الاتحاد، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء لتنطلق احداث المباراة في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يبدأها فريق اتحاد جدة في المركز الأول في ترتيب جدول الدوري السعودي متفوقا على جميع الأندية حتى الآن والذي يسعى الى مواصلة التألق، فيما يسعى فريق الهلال السعودي الى الحصول على ثلاث نقاط هامة ليتقرب بها من صدارة الدوري السعودي والاقتراب من تحقيق اللقب.

رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

وقد اعلن الاتحاد السعودي عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بحجز تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد في منافسات الدوري السعودي يوم الثلاثاء، حيث يتم حجز التذاكر الكترونيا من خلال منصة مكاني، من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع منصة مكاني مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي.

يتم تحديد حجز تذاكر المباراة من خلال الموقع.

ادخال البيانات الخاصة بالحجز واتمام عملية الشراء.

أسعار تذاكر الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي تتراوح ما بين 30 وحتى 70 ريال سعودي، وذلك بناء على ما اعلن عنه نادي الهلال السعودي المضيف لهذه المباراة، ومن المقرر ان تنقل المواجهة القوية بين الفريقين مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.