بالخطوات حجز تذاكر مباراه الهلال والاتحاد دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022

حجز تذاكر مباراه الهلال والاتحاد المؤجلة من الجولة 12 دروي كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 والتي ازداد البحث عنه من قبل عشاق الكرة المستديرة من الجمهور السعودي والعربي فهي من أقوى مباريات الجولة 23 من الدوري السعودي التي ينتظرها الجميع بشغف، وتلعب المبارة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، كما سيتم لعب مبارة الهلال والاتحاد بمشيئة الله يوم غدًا الثلاثاء 8 مارس 2022 الموافق 4 شعبان 1443هـ، وسيتم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع 20.45 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي مصر في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة 19.45، وسيتم نقبل المبارة على قناة ssc الرياضية السعودية وبإمكانك استقبالها مجانًا على القمر الصناعي نايل سات ومتابعة المباراة بجودة عالية.

طريقة حجز تذاكر مباراه الهلال والاتحاد بالخطوات

إضافة لما سبق فعن طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد لمشجعي الفريقين فبإمكانك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على موقع نادي الهلال السعودي. الخطوة التالية القيام بالنقر على أيقونة التذاكر. كما يتم الضغط على خانة مبارة الهلال والاتحاد. يلي ذلك الضغط على خانة تسجيل الدخول، أو الضغط على انشاء حساب جديد. كذلك بعد تعبئة البيانات المطلوبة قم بالنقر على أيقونة فئة التذكرة كذلك قم بالنقر على أيقونة مكان الجلوس ثم النقر على خانة عدد التذاكر. في النهاية بعد تحرير البيانات المطلوبة والاختيارات السابق ذكرها قم بالنقر على أيقونة الدفع أونلاين.

أسعار تذاكر مباراه الهلال والاتحاد بجميع فئاتها

في نفس السياق السابق فعن أسعار أقوى مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان بين فريقي الهلال والاتحاد 2022 فهي كالتالي:

F1 عائلات الهلال تقدر 40 ريال F2 عائلات الإتحاد تساوي 40 ريال سعودي C الهلال تبلغ 40 ريال سعودي D الإتحاد تساوي 40 ريال سعودي H1 الهلال تقدر 75 ريال سعودي H2 الهلال تبلغ 75 ريال سعودي H3 الهلال تساوي 75 ريال سعودي H4 تبلغ 75 ريال سعودي L1 الهلال تقدر 75 ريال سعودي L4 تساوي 75 ريال سعودي

شروط الحضور لمشاهدة المواجهة القوية بين فريقي الهلال والاتحاد

أولًا يجب الإلتزام بإرتداء الكمامة.

كذلك إظهار حالة محصن في تطبيق توكلنا.

أيضًا بإمكان أفراد العائلة الواحدة الجلوس سويًا دون تباعد جسدي بعد رفع الاجراءات الاحترازية أي دون وجود مقعد فارغ بين كل فرد وآخر.

عدم الحضور لملعب إقامة المباراة في حال شعور صاحب التذكرة باحدى أعراض فيروس كورونا.

كذلك مقاعد المنصة يطبق عليها قواعد التباعد مع وجود مقعد خال بين كل شخص وآخر.

كما يتم تطبيق التباعد مسافة متر ونصف بالساحات الخارجية للملعب وبكافة أرجاء الملعب.

في النهاية يتم الحضور فقط للفئات المنصوص عليها طبقًا لبرتوكول وزارة الرياضة بالسعودية الصادر بتاريخ 30 ديسيمبر 2021م.

جدول تفاصيل شاملة لمواجهة فريق الهلال وفريق الاتحاد السعودي

المباراة مباراه الهلال والاتحاد البطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 الموعد والتوقيت السعودية 20.45 مساءًا مصر 19.45 مساءًا الملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض القنوات الناقلة قناة ssc الرياضية السعودية

تعليمات وجب التنبيه لها بخصوص مواجهة نادي الهلال ونادي الاتحاد

كما وجب التنبيه للتعليمات التالية بعد القيام بحجز تذاكر مباراه الهلال والاتحاد:

أولًا تكون التذكرة باطلة في حال إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح .

كذلك لا يجوز استرداد قيمة التذكرة المباعة بعد شرائها كما لا يمكن استبدالها أو إعادة بيعها لطرف ثالث بهدف تحقيق ربح مادي.

كما للجهة المنظمة إلغاء التذكرة دون رد قيمتها لصاحبها في حال اكتشاف قيامه ببيعها من أجل مكسب تجاري.

أيضًا لا يجوز لحامل التذكرة الدخول في غير المكان المقصود ويتم إخراجه فورًا في حال المخالفة.

في النهاية حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها يطبق على المعارض نصوص المخالفة المنصوص عليها بالقانون.

طريقة ضبط تردد قناة ssc نايل سات الرياضية المجانية السعودية 2022 الجديد

في الختام بإمكانك ضبط تردد قنوات ssc الرياضية المجانية على القمر الصناعي النايل سات، ومتابعة المباراة بجودة عالية من خلال الخطوات التالية: