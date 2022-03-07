نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد الدوري السعودي للمحترفين والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي 2022، ينتظر جماهيركرة القدم العربية والسعودية واحدة من كبرى المباريات والتي ستجمع بين الهلال والاتحاد على أرضية ملعب الستاد الأمير فيصل بالملز في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في أمسية كروية سعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر مارس الجاري، في قمة منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022، حيث يتأهب جماهير كلا الفريقين لهذه المباراة، والتي ستحدد بشكل كبير مسار منافسة بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الهلال والاتحاد في جدول الدوري السعودي للمحترفين

الهلال صاحب الأرض والجمهور في هذه المباراة يدخل مباراة الثلاثاء ولابديل أمامه سوى الفوز على فريق الاتحاد، إذ أن الهلال يأمل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، لذا فإن الفوز لازماً على فريق الاتحاد من أجل الإبقاء على حظوظ الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وقد خاض فريق الهلال حتى الآن عشرون مباراة نجح الموج الأزرق في الفوز في إحدى عشرة مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في مبارتين، ليكون الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد أربعين نقطة.

أما على الجانب الآخر فإن جماهير الاتحاد تمني النفس من العودة إلى جدة بنقاط الفوز على الهلال، أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل، النمور نجحوا في إعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن خاض 22 مباراة، وتمكن الفريق من حصد أربعة وخمسين نقطة من الفوز في سبعة عشر مباراة، وتعادل في ثلاث، فيما خسر في مبارتين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد يوم الثلاثاء الثامن من مارس من العام 2022 ليكون موعداً لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC HD1.