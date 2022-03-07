نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المسابقات” تعلن رسمياً موعد مبارتي نصف نهائي كأس الملك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت لجنة المُسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مبارتي نصف نهائي كأس الملك لموسم 2021/22, وذلك في ظلّ تأهّل الهلال والشباب والاتحاد والفيحاء إلى هذا الدور من البُطولة، على حساب كلّ من النّصر والأهلي والتعاون والباطن.

موعد مبارتي نصف نهائي كأس الملك 2022

وننشر موعد مبارتي نصف نهائي كأس الملك 2022م، خدمة لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، الذين يتابعون هذه البطولة، وذلك على النحو التالي:

المباراة الأولى بين نادي الهلال ونادي الشباب في ديربي الرياض، يوم الأحد الموافق 3 أبريل المقبل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

والمباراة الثانية بين نادي الاتحاد ونادي الفيحاء يوم الإثنين الموافق 4 أبريل المقبل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المدينة المجمعة.

وكان نادي الاتحاد قد تخطى نادي التعاون في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها تجاوز الفيحاء عقبة الباطن.

الهلال في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022

وفي 21 فبراير المنصرم، استطاع نادي الهلال السعودي الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز على غريمه التقليدي النصر بنتجية 2-1 في ربع نهائي البطولة، وكان قد تقدّم نادي النصر أولاً بعد مرور 16 دقيقة من عُمر المباراة عن طريق لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي استغل عَرضيّة فنسنت أبوبكر ليحولها في مرمى عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، لكن في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 62، استطاع النيجيري أوديون إيغالو تسجيل هدف التعادل في شباك حارس النصر وليد عبد الله، وذلك من كرة عرضية.

وبعد مرور 18 دقيقة، وتحديدًا في الدقيقة 80، سقط سالم الدوسري داخل منطقة جزاء نادي النصر، بعد احتكاكه مع عبد الإله العمري مدافع الفريق، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء للأزرق، ويحرزها الدوسري في مرمى النصر.

القنوات الناقلة لكأس الملك 2022

ويمكن لعشاق كرة القدم في المملكة مشاهدة مبارتي نصف النهائي ببطولة كأس الملك 2022م، من خلال القنوات الناقلة وهي مجموعة ssc السعودية التي ظهرت مع بداية الموسم لإذاعة الفعاليّات الرياضية بالسعودية، أو من خلال النت عبر شاهد بتقنية SD، أو المشاهدة بتقنية HD عليك الاشتراك في شاهد VIP.