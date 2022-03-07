نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والتشكيل المتوقع وترتيب الدوري المصري وترقب نتيجة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة حسم الأمر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها الثلاثاء 8 مارس، بقرار رسمي من اتحاد الكرة المصري، ليسدل الستار على الأخبار المتداولة بتأجيل اللقاء بسبب مباريات الفريقين الأفريقية، اللقاء مؤجل من الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز، الفريقين أول وثاني الترتيب وكليهما يرغب في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، بيراميدز تأكيد الصدارة والأهلي يرغب في أسترداد الصدارة التي يحتلها بيراميدز قبل اللقاء.

المباراة هي مباراة الأهلي لذا سوف تقام على ملعبه ملعب الأهلي we السلام، كان المدير الفني للأهلي الجنوب بيتسو موسيماني يرغب في تأجيل المباراة، نظراً لقرب موعدها مع المباراة الهامة بين الأهلي وصن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، ولكن قوبل طلبه بالرفض من اتحاد الكرة ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين وترتيب جدول المسابقة قبل اللقاء.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

18.00 : بتوقيت غرينتش.

19.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الكويت، البحرين.

22.00 : مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

كم متبقي على مباراة الأهلي ضد بيراميدز

جدول ترتيب الدوري المصري قبل المباراة

القناة الناقلة

تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية، ومباراة الليلة سوف تذاع على الهواء مباشرة عبر قناة أون الأولى.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد بيراميدز