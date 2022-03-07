نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد الثلاثاء 2022/03/08 وأسعار التذاكر عبر موقع تذاكر الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يفتح حتى اللحظة رابط تذاكر مباراة الهلال والاتحاد، رغم إعلان الشركة المسئولة عن تسويق تذاكر نادي الهلال السعودي في الدوري وهي شركة صلة عن بداية طرح التذاكر مساء الأحد، مما أثار غضب جمهور الفريقين المتعطشة لشراء التذاكر إلكترونياً، ومتابعة مباراة الهلال ضد الاتحاد من أرض الملعب، و نحن نتابع معكم لحظة باللحظة موقع تذاكر الهلال الخاص بشراء التذاكر، وعند تفعيله سوف ننوه عن ذالك في الحال من خلال موقعكم ثقفني فكنوا معنا.

المباراة القادمة هي مباراة نادي الهلال السعودي لذا هو المسئول عن طرح التذاكر، وكانت شركة صلة قد أعلنت، أن الهلال سوف تحصل جماهيره على نسبة 70% من سعة ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد، بينما جماهير الفريق الضيف فريق الاتحاد سوف يخصص لجمهوره نسبة 30% من سعة المدرجات، وأن الحجز كما هو متبع في جميع مباريات الهلال السابقة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

اللقاء القادم الذي يجمع الهلال ضد الاتحاد يحظى بمتابعة كبيرة جداً من الجماهير المحبة لكرة القدم السعودية، داخل المملكة وخارجها فالكرة السعودية لها متابعيها في جميع الدول العربية من المحيط إلي الخليج، ولقاء القمة الحقيقي يتابع أدق تفاصيلها الجمهور خاصة جمهور الفريقين ونحن من خلال موقع ثقفني عبر هذا المقال سنقدم لك الموعد وطريقة حجز التذاكر، وأسعارها للجماهير المتعطشة لمشاهدة الديربي من داخل أرض الملعب.

رابط تذاكر الهلال والاتحاد

الدخول على موقع الهلال الرسمي لحجز التذاكر alhlal.com. من الصفحة الرئيسية أنقر على كلمة التذاكر. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. في حالة عدم وجود حساب قم بإنشاء حساب جديد للدخول. حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس فيه. قم بالضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. وأخيراً قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

موقع تذاكر الهلال

كما جاء في إعلان شركة صلة فأن أسعار تذاكر الواجهة الأمامية لملعب الملز، سوف يتراوح سعرها من 40 ريال كحد أدنى حتى 75 ريال للتذكرة كحد أقصى، وهي أسعار مناسبة لكافة الفئات التي تحب مشاهدة المباراة من داخل الملعب.

عداد تنازلي لموعد المباراة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين