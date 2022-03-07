نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة أخرى نحو السابعة.. مباراة ليفربول وانتر ميلان دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول وانتر ميلان ، تفتتح مساء الثلاثاء 8 مارس 2022 جولة الإياب من دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021 ، وعلى ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، تنطلق المواجهة المرتقبة والتي تجمع الريدز والأفاعي ، والتي باتت بحكم نتيجة لقاء الذهاب، أقرب بالنسبة لفريق ليفربول من التأهل إلى دور ربع النهائي أو دور الثمانية، في خطوة أخرى نحو لقب ثامن لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب في التشامبيونز ليج .

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا ، علاوة على تاريخ مواجهات ليفربول وانتر ميلان في دوري الأبطال .

مباراة ليفربول وانتر ميلان

مرة ثانية، يجدد فريقا انتر ميلان وليفربول الموعد، مع مواجهة قوية وحاسمة، أنهى الريدز نصف المهمة بها، غير أن الساحرة المستديرة تبقى دومًا لا تعرف المستحيل.

فـ الريدز نجح بهدفي فيرمينيو وصلاح في إنهاء لقاء الذهاب، بالفوز بثنائية نظيفة، ويكفيه التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بأقل من هدفين.

فيما يحتاج الإنتر إلى الفوز بهدفين من أجل التعادل واللجوء إلى ركلات الترجيح، أو بأكثر من هدفين للتأهل المباشر إلى الدور القادم.

نستعرض في البداية نتائج ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا :

نادي ليفربول

مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي ليفربول الإنجليزي نستهل تغطيتنا، حيث يدخل مواجهة الثلاثاء، في ظل حالة فنية ومعنوية عالية.

فالفريق على الصعيد المحلي، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، بفارق 6 نقاط عن المان سيتي المتصدر.

فضلًا عن نجاحه في الفوز بلقب بطولة كأس رابطة المحترفية الإنجليزية، على حساب تشيلسي.

كما أنه يملك أفضلية الفوز بثنائية نظيفة خارج الديار، أمام انتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

أما عن رحلته في النسخة الـ67 من البطولة، فانطلقت من دور المجموعات، والتي حل خلالها في صدارة المجموعة.

اذ حقق 6 انتصارات متتالية، ذهابًا وإيابًا على أندية أتلتيكو مدريد وبورتو وميلان، في المجموعة الثانية.

تاريخيًا، حصد ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات من قبل.

كان آخرها في عام 2019 على حساب مواطنه نادي توتنهام الإنجليزي ، بعد الفوز في النهائي بثنائية نظيفة.

وحال فوزه بلقب النسخة الحالية من التشامبيونز ليج ، فسيتساوى في نفس رصيد فريق ميلان الإيطالي، وصيف أكثر الأندية تتويجً باللقب، بعد ريال مدريد (13 بطولة).

نادي انتر ميلان

على الجهة المقابلة، يدخل نادي انتر ميلان الإيطالي مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن الفوز ولا بديل عنه، وبنتيجة لا تقل (3-0) للتأهل المباشر.

على المستوى المحلي، يحتل الإنتر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر.

كما قدم أداءً باهتًا في الأسبوع الماضي، أمام مواطنه وغريمه التقليدي ميلان، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

إذ انتهى ديربي الغضب بالتعادل السلبي.

وعلى الصعيد الأوروبي، فقد انطلق مشوار الأفاعي في الموسم الحالي من دوري الأبطال من دور المجموعات.

حيث حل الفريق وصيفًا في المجموعة الرابعة، بـ10 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

إذ حققت كتيبة المدرب والنجم السابق سيموني إنزاجي الفوز في 3 لقاءات والتعادل في واحد، غير أنه خسر في مباراتين.

أوروبيًا، نجح الأزرق والأسود في اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

آخرها كان في عام 2010، على حساب بايرن ميونخ بعد الفوز في النهائي بثنائية نظيفة.

تاريخ مواجهات ليفربول وانتر ميلان

تاريخيًا، جمعت انتر ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا 5 مواجهات، وفق ما رصدته “ثقفني”.

نجح ليفربول في الفوز بـ4 مباريات، بينما فاز انتر ميلان في مواجهة واحدة.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات ليفربول أمام انتر ميلان ، فقد أحرز الريدز 8 أهداف، بينما سجل انتر ميلان 4 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات ليفربول وانتر ميلان ، فكانت فوز الإنتر بنتيجة (3-0).

وذلك في إياب نصف نهائي التشامبيونز ليج موسم 1965/1964 والذي توج الأفاعي بلقبه.

وجاء الفوز الأكبر لـ ليفربول ضد انتر ميلان ، بنتيجة (3-1).

تحقق هذا، في ذهاب نصف نهائي البطولة 1965/1964.

موعد مباراة ليفربول وانتر ميلان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الحاسم، مساء الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إيطاليا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وحول حكم مباراة ليفربول وانتر ميلان ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) عن إسناد المهمة إلى الدولي الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز ، وفق ما تابعته “ثقفني”.

ستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء، وذلك عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT .

وبشأن معلق مباراة ليفربول وانتر ميلان ، فسيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي .

الخاتمة

تعرفنا في خلال السطور الماضية، على كافة التفاصيل والكواليس و موعد مباراة انتر ميلان وليفربول والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ورحلة الناديين في الموسم الحالي من التشامبيونز ليج ، إضافة إلى تاريخ لقاءات ليفربول وانتر ميلان .