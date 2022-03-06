نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “القمة الحقيقية” موعد مباراة الهلال والاتحاد 8-3-2022 والتشكيل المتوقع وترقب نتيجة الهلال والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا صوت يعلو بين جماهير الكرة داخل وخارج السعودية في هذا التوقيت، إلا عن موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني عشر من عمر المسابقة، والذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، والفريقين حققا الفوز في الجولة الماضية الهلال أكتسح النصر برباعية، بينما الاتحاد أفلت من كمين ضمك وفاز بهدفين لهدف، ومواجهتهما سوف تكون هامة في حسم شكل الصراع على اللقب هذا الموسم.

يدخل الزعيم الهلالي اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 40 نقطة جمعهم من لعب 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في مباراتين سجل لاعبوه 40 هدف واستقبلت شباكه نصفهم، بينما العميد يدخل وهو متصدر الترتيب برصيد 54 نقطة بعد خوض 22 لقاء، حقق فيهم الفوز في 17 وتعادل في 3 وهزم في مباراتين، سجل مهاجموه 48 هدف وسكنت شباكه 18 هدف.

نرصد لكم متابعينا عبر موقعكم ثقفني تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين خلال شهر مارس، فقد تقابل الفريقين خلال هذا الشهر قبل هذه المباراة في 19 لقاء، حقق الزعيم الفوز في 7 مباريات، بينما فاز العميد في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مواجهات، سجل الهلال 27 هدف في شباك الاتحاد بينما سجل الاتحاد 25 هدف في شباك الهلال، واللقاء القادم يحمل رقم 20 في تاريخ مواجهاتهما خلال شهر مارس، فلمن تكون الغلبة الاتحاد يعادل مرات الفوز أم يزيد الزعيم.

عداد تنازلي لموعد المباراة

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 8 18:48 30 54 2 الشباب 23 13 7 3 7 27:44 17 46 3 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 4 الهلال 20 11 7 2 10 20:40 20 40 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 23 9 4 10 7 35:25 -10 31 7 الرائد 23 8 5 10 7 34:29 -5 29 8 الفتح 23 7 7 9 7 29:33 4 28 9 الفيحاء 22 6 9 7 8 18:18 0 27 10 الطائي 23 8 2 13 7 36:22 -14 26 11 الأهلي 23 5 10 8 7 31:28 -3 25 12 التعاون 23 5 9 9 7 39:36 -3 24 13 الفيصلي 23 5 9 9 7 31:22 -9 24 14 الإتفاق 22 5 8 9 8 36:26 -10 23 15 الباطن 23 5 7 11 7 34:22 -12 22 16 الحزم 23 3 5 15 7 30:15 -15 14

موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة

17.45 : – بالتوقيت العالمي جرينتش.

18.45 : – بتوقيت دول تونس، الجزائر، المغرب.

19.45 : – مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

20.45 : – بتوقيت السعودية، الكويت، قطر، البحرين، دولة العراق.

21.45 : – مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل جميع لقاءات الدوري السعودي للمحترفين حصرياً من بداية الموسم الحالي عبر قنوات ssc، ومباراة اليوم سوف تذاع على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة، SSC HD / SD 1 ولم تحدد القناة المعلق حتى اللحظة وسنوافيكم به فور الإعلان عنه.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

اللقاء القادم هو مباراة الهلال لذا أعلنت شركة صلة المسوق الرسمي لتذاكر مباريات الهلال، أن التذاكر سوف تكون متاحة مسا الأحد عبر موقع تذاكر الهلال الرسمي، ويمكن لجميع المشجعين الدخول عليه وحجز التذاكر إلكترونياً، وقالت أن جماهير الهلال لها 70% من المدرجات والاتحاد 30%.

التشكيل المتوقع للهلال في المباراة