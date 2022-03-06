نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر الهلال والاتحاد فتح |شاهد كلاسيكو السعودية الحقيقي الثلاثاء 03/08/2022 من الملعب ألان في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الكرة السعودية عن موقع تذاكر الهلال والاتحاد، في اللقاء المؤجل من الدور الأول وتحديداً من الأسبوع 12 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بسبب انشغال الزعيم بمباريات كأس الأندية الأسيوية الأبطال، اللقاء المقر أن يقام على ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد “الملز” ملعب نادي الهلال، متابعينا من خلال موقعكم المتميز ثقفني داخل وخارج المملكة، أنتم مدعون لمتابعة قمة الكرة السعودية الحقيقية، بين المتصدر نادي الاتحاد وحامل اللقب نادي الهلال السعودي.

أعلنت اليوم شركة صلة المسئولة عن تسويق تذاكر مباريات نادي الهلال السعودي، عن طرح التذاكر عبر موقع الهلال الرسمي مساء اليوم الأحد وحددت نسب الجماهير للفريقين، حيث سوف يتم تخصيص ما نسبته 70% من المدرجات لمشجعي نادي الهلال السعودي صاحب الملعب والمباراة، بينما سيتم تخصيص نسبة 30% لجماهير العميد نادي أتحاد جدة، وحدد أسعار تذاكر الواجهة الأمامية للملعب بسعر يتراوح بين 40 إلي 75 ريال للتذكرة.

يدخل الفريقين اللقاء القادم بهدف مشترك وهو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، الاتحاد في حالة فوزه على الهلال سوف يكون قد قطع أكثر من 95% من الحصول على درع الدوري، ووسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه، أما الهلال فيسعى للفوز على ملعبه وبين جماهيره لتقليص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر، خاصة أنه باقي له مباراتين مؤجلتين في حالة الفوز بهما سوف يقترب من الصدارة، وينتظر اللقاء الثاني مع الاتحاد الذي من الممكن أن يقلب الموازين في حال فوز الهلال.