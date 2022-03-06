نيس يخطف سان جيرمان في الوقت القاتل

نيس يخطف سان جيرمان في الوقت القاتلحقق فريق نيس فوزا قاتلا على حساب ضيفه باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في مباراة الجولة 27 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويدين نيس بهذا الفوز لمهاجمه الجزائري أندي ديلور، الذي سجل هدف المواجهة الوحيد، بعد كرة وصلته من الجهة اليمنى، وأنهاها في الشباك.

ليتوقف رصيد فريق العاصمة عند 62 نقطة، بعد هذه الهزيمة، ويتبقى متواجدا في المركز الأول في الترتيب.

ورفع فريق نيس رصيده بعد الانتصار إلى 49 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني بشكل مؤقت.