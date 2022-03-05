ليستر يعمق جراح ليدز في البريميرليج

ليستر يعمق جراح ليدز في البريميرليجانتهت أول مباراة يخوضها ليدز يونايتد في عصر ما بعد مارسيلو بيلسا بالخسارة 1-صفر أمام مضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، لكن المدرب الجديد جيسي مارش رأى العديد من العلامات الإيجابية من فريق استقبل مرماه 20 هدفا الشهر الماضي.

وتسبب جيمي فاردي مهاجم ليستر في العديد من المشاكل لدفاع ليدز المتقدم في الدقائق الأولى، لكن الفريق الزائر حافظ على شباكه نظيفة في أول 45 دقيقة لأول مرة منذ يناير.

كما أتيحت فرص لصالح ليدز وبدأ الشوط الثاني جيدا جدا وتدخل كاسبر شمايكل حارس ليستر عدة مرات ليحرم الزوار من هز الشباك.

لكن ليستر نجح أخيرا في افتتاح التسجيل على عكس سير اللعب في منتصف الشوط الثاني عندما تبادل هارفي بارنز الكرة مع كليتشي إيهيناتشو قبل أن يضعها في شباك إيلان ميلييه حارس ليدز.

وقفز ليستر إلى المركز العاشر بينما أصبح ليدز متقدما بنقطتين فقط على منطقة الهبوط في المركز 16 بعد خامس هزيمة على التوالي، لكنه خاض مباريات أكثر من الفرق التي تأتي خلفه في الترتيب.