إنتر يكتسح ساليرنيتانا ويعتلي الصدارة مؤقتاً
ارتقى إنتر ميلان لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتا، عقب اكتساحه لضيفه ساليرنيتانا 5 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة 28 من المسابقة.
ورفع إنتر رصيده إلى 58 نقطة ليتصدر جدول ترتيب المسابقة مؤقتا، بفارق نقطة عن كل من نابولي وميلان، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الفريقين معا يوم الأحد المقبل. على الجانب الآخر تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.
وشهدت المباراة تألق الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو، حيث سجل الأول ثلاثة أهداف في الدقائق 22 و40 و56، فيما تكفل الثاني بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 64 و69.
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