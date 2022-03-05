نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” البحث عن الوصافة والهروب من القاع موعد مباراة الشباب والباطن ترقب نتيجة الشباب والباطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي الشباب السعودي نظيره نادي الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، حينما يحين موعد مباراة الشباب والباطن لحساب الجولة 23، من اللقاء مقرر أن يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، اللقاء اليوم يبحث فيه الليوث عن الانتصار وانتزاع الوصافة من النصر، حيث أن النصر رصيده 44 نقطة والشباب 43 قبل خوض اللقاء الليلة، وفي حالة الفوز سوف يتخطى النصر ويحتل المركز الثاني

الشباب السعودي كان قد حقق الفوز في الدور الأول على الباطن في عقر داره بثلاثية نظيفة، ويرغب الليلة في تكرار النتيجة ويقدم الشباب مستويات رائعة هذا الموسم، ويرغب في إنهاء الدوري محتلاً مركز متقدم يؤهله للعب في البطولات الأسيوية العام القادم، دوري أبطال أسيا أو بطولة الأندية أبطال الكؤوس ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل اللقاء الذي يسبقه لقاء الرائد ضد الفيحاء، وهي مباراة لا تقل أهمية عن لقاء الشباب والباطن.

الشباب قبل المباراة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من لعب 22 مباراة، حقق الفوز في 12 وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 3 فقط، سجل لاعبوه 40 هدف وسكنت شباكه 27 هدف، أما منافسه فريق الباطن فقبل اللقاء في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، جمعهم من لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدف وسكنت شباكه 30 هدف.

عداد تنازلي للقاء

موعد مباراة الشباب والباطن اليوم

17.45 : بتوقيت غرينتش.

18.45 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.45 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.45 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، العراق، البحرين.

21.45 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 22 17 3 2 8 18:48 30 54 2 النصر 23 14 2 7 7 29:41 12 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 20 11 7 2 10 20:40 20 40 5 ضمك 23 10 6 7 7 34:32 -2 36 6 أبها 23 9 4 10 7 35:25 -10 31 7 الفتح 23 7 7 9 7 29:33 4 28 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 23 8 2 13 7 36:22 -14 26 11 الأهلي 23 5 10 8 7 31:28 -3 25 12 التعاون 23 5 9 9 7 39:36 -3 24 13 الإتفاق 22 5 8 9 8 36:26 -10 23 14 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 15 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

التشكيل المتوقع للشباب الليلة ضد الباطن

حراسة المرمى : – فواز القرني.

خط الدفاع :- متعب الحربي، أحمد شراحيلي، فواز الصقور، إيغور.

خط الوسط : بانيجا، حسين القحطاني، باولينيو.

خط الهجوم :- هاتان باهبري، إيغالو، علي مجرشي.

تاريخ مواجهات الشباب ضد الباطن في الدوري

التاريخ يميل بقوة ناحية الشباب فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 9 مباريات، حقق الشباب الفوز في 7 مباريات، بينما فاز فريق الباطن في مباراتين فقط، حقق الشباب الفوز على الباطن في أخر 6 مواجهات جمعتهما، سجل الشباب 21 هدف في شباك الباطن بينما سجل الباطن 7 أهداف في شباك الليوث.

القناة الناقلة والمعلق

تنقل المباراة على الهواء مباشراً عبر قناة SSC HD 1، ونفس القناة على التردد العادي ويعلق عليها المعلق السعودي راشد الدوسري.

موعد مباراة الشباب والباطن