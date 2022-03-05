نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديربي الحاسم.. موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ، ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ولحساب جولة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 6 مارس 2022 ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، أحد أقوى الديربيات الإنجليزية والأوروبية، والتي تجمع فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، واللذين يشهد أدائهما تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، غير أن ديربي مانشستر الجديد سيكون بنكهة ثأرية خاصة للشياطين الحمر.

سنتعرف خلال السطور المقبلة، على كافة الكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الـ30 من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي .

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

جماهير كرة القدم الإنجليزية، على موعد يوم الأحد، مع قمة مباريات الأسبوع 28 والتي تجمع السيتيزن والشياطين الحمر.

وكانت مواجهة الذهاب بين عملاقي كرة القدم الإنجليزية ، قد انتهت بفوز المان سيتي بثنائية.

في البداية نتناول ترتيب الدوري الإنجليزي قبيل انطلاق مباريات الجولة الثامنة والعشرون :

يُشار إلى أن الجولة 28 تشهد مواجهة قوية أيضًا، حيث مباراة ليفربول ووست هام والتي تقام مساء السبت.

نادي مانشستر سيتي

مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، صاحب الأرض والجمهور نبدأ تغطيتنا، والساعي للمضي قدمًا نحو لقب ثامن وثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وخلال الموسم الحالي، خاض السيتيزن 27 مباراة، نجح في الفوز بـ21 منها والتعادل في 3 والخسارة في مثلها.

ويحتل المان سيتي صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة وصافي (47) هدفًا.

وفي مباريات مانشستر سيتي الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي، تمكن الفريق من حصد 10 نقاط.

حيث فاز في 3 مواجهات على برينتفورد (2-0) ثم نوريتش سيتي برباعية نظيفة، وأخيرًا إيفرتون بهدف.

وتعادل إيجابيًا مع ساوثهامبتون (1-1).

ولكن خسر في مباراة مثيرة أمام توتنهام بنتيجة (3-2).

نادي مانشستر يونايتد

على الجهة المقابلة، يدخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مواجهة الأحد، بحثًا عن الفوز، من أجل تعزيز حظوظه في مشاركة بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا .

يأتي هذا في ظل منافسة شرسة من وست هام يونايتد وأرسنال على الترتيب.

حاليًا يحتل الشياطين الحمر المركز الرابع في الجدول، برصيد 47 نقطة وصافي (10) أهداف.

حيث نجح هذا الموسم في الفوز بـ13 مباراة، والتعادل في 8، بينما خسر في 6 لقاءات.

وخلال مباريات مانشستر يونايتد الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي ، تمكن الفريق من حصد 9 نقاط.

إذ فاز على برايتون بثنائية نظيفة، ثم ليدز يونايتد (4-2).

فيما تعادل في 3 مواجهات، مع بيرنلي وساوثهامبتون بنتيجة واحدة (1-1)، إضافة لتعادل سلبي مع واتفورد.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تاريخيًا وخلال مواجهات الدوري الإنجليزي جمعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 49 لقاءً.

فاز مانشستر يونايتد في 25 مواجهة، بينما حقق مانشستر سيتي الفوز في 16 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات.

على صعيد الأهداف في مواجهات مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد ، سجل الشياطين الحمر 75 هدفًا، فيما أحرز السيتيزن 61 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ، فكانت فوز المان سيتي بنتيجة (6-1).

جاء ذلك، خلال مواجهة الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 2012/2011 ، والذي توج به السيتيزن.

أما عن أكبر فوز حققه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي ، فجاء بنتيجة (5-0).

تحقق ذلك خلال لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز 1995/1994 والذي حصد بلاكبيرن روفرز لقبه بفارق نقطة عن الشياطين الحمر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

تقام مباراة ديربي مانشستر ، مساء الأحد، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، فقد كلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الدولي مايكل أوليفير بإدارة اللقاء.

ستقوم قنوات بي إن سبورت (الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز) بتغطية أحداث اللقاء عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وبشأن معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، فسيكون المعلق الرياضي التونسي المتألق عصام الشوالي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على التفاصيل والكواليس الكاملة بشأن موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في البريميرليج هذا الموسم، وأخيرًا تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .