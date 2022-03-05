البطولة السعودية: التونسي نعيم السليتي يقود الاتفاق للفوز على الاهلي

قاد لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السليتي فريقه الاتفاق للفوز على ضيفه الأهلي بتسجيله هدف المباراة الوحيد في المباراة التي اقيمت يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للبطولة السعودية لكرة القدم.



وأحرز نعيم السليتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (19).



وشهد اللقاء طرد عبد الله سالم لاعب الاتفاق في الدقيقة (71) ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.



وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر

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