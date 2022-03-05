تشكيل الأهلي اليوم ضد المريخ |هنا مباراة الأهلي والمريخ والقنوات الناقلة | ترقب النتيجة الأهلي والمريخ

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عمر شويل - جدة أستقر المدير الفني للنادي الأهلي الجنوبي إفريقيي بيتسو موسيماني، على تشكيل الأهلي اليوم ضد المريخ في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الأهلي we السلام، واللقاء هو مباراة المريخ الذي تلعب مبارياته على هذا الملعب، وكان الأهلي قد تلقى هزيمة مفاجأة من الفريق الجنوب أفريقيي صن داونز في الجولة الماضية بهدف دون رد، مما جعل هذه المباراة لا بديل له فيها عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وهو ما صرح به الشناوي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

المريخ السوداني يعلم صعوبة المباراة، في ظل تأزم موقف الأهلي بالهزيمة على أرضه من صن داونز، وصرح المدير الفني بذالك في المؤتمر الصحفي، ولكنه أعلن التحدي والسعي للفوز والاقتراب أكثر من التأهل للدور التالي، وكان المريخ قد لعب لقاءين حصد منهما 4 نقاط، من الفوز على مواطنة الهلال، والتعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي، ويحتل المريخ المركز الثاني قبل اللقاء بعد المتصدر فريق صن داونز.

تشكيل الأهلي اليوم ضد المريخ

بنسبة 99% أستقر المدير الفني للأهلي على تشكيل الأهلي اليوم ضد المريخ، ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى ” محمد الشناوي “.

خط الدفاع ” علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم “.

خط الوسط ” عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، محمد مجدي قفشة، بيرسي تاو “.

خط الهجوم ” محمد شريف “.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني اليوم

19.00 : بتوقيت غرينتش.

20.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

21.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر والعراق والبحرين.

23.00 : مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد المريخ اليوم

تنقل جميع مباريات دوري الأبطال فقط وحصرياً عبر باقة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ولقاء اليوم سوف يبث مباشراً على قناة بي إن سبورتس HD 3، ويعلق عليها المعلق المتميز رؤوف خليف.

تاريخ مواجهات المريخ والأهلي

تاريخ المواجهات يميل بقوة ناحية المارد الأحمر ممثل الكرة المصرية فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 8 مباريات 6 منها في دوري الأبطال ومباراتين بدوري الأندية أبطال الكؤوس حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات، وتعادل الفريقين في مباراة وحقق المريخ الفوز في مباراة واحدة، سجل الأهلي 16 هدف بينما سجل منافسة اليوم المريخ السوداني 7 أهداف في شباك الأهلي.

ترتيب المجموعة قبل المباراة

صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 7 نقاط. المريخ السوداني برصيد 4 نقاط. الأهلي برصيد نقطة واحدة. الهلال برصيد نقطة.

بطاقة مباراة الأهلي ضد المريخ