القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمريخ دوري أبطال إفريقيا 2022 وتشكيلة الفريقين

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمريخ ، ازدادت معدلات البحث في تلك اللحظات حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني تلك المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، حيث يستضيف فريق الأهلي فريق المريخ السوداني في تلك المباراة القوية، ويدخل كلا الفريقين ضمن المجموعة الأولى التي يتواجد بها أيضًا الهلال السوداني، وصن داونز الجنوب إفريقي، ويتأهل من هذا الدور إلى الدور القادم فريقين من الأربعة المشاركين في كل مجموعة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والمريخ

يذكر أن مباراة الأهلي والمريخ كانت قد تأجلت بسبب مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية، وبعدها عاد وتعادل معا الهلال، ثم خسر من فريق صن داونز، ويأمل إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة بلا أي بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظه في الانتقال إلى الدور القادم من البطولة، من أجل الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا بصورة كاملة عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الرياضية التي استطاعت أن تحصل على حقوق بث المباراة عبر شاشتها حصريًا، وتحديدًا قناة بي إن سبورت 4 التي تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني السبت 5/3/2022.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

يدخل فريق المريخ وحظوظه أفضل من النادي الأهلي حيث أنه تمكن من التعادل في مباراته الأولى وحصل على نقطة، ثم فاز في المباراة الثانية وحصل على ثلاثة نقاط ليصبح رصيده أربعة نقاط محتلًا بهم المركز الثاني في جدول الترتيب وجاءت ترتيب المجموعة الأولى كالتالي :

صن داونز المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط.

المريخ السوداني المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط.

الأهلي المرتبة الثالثة برصيد 1 نقطة.

الهلال المرتبة الرابعة برصيد 1 نقطة.

تشكيل فريق الأهلي المتوقع

يعلم فريق الأهلي جيدًا أن تلك المباراة بالنسبة له بمثابة بوابة مهمة جدًا لأنه بناء عليها سيتم تحديد ما إذا كان سيصعد إلى الدور القادم أم لا، ولذلك اختار المدير الفني للفريق هذا التشكيل ليكون هو المسيطر على اللقاء أمام فريق المريخ :

محمد الشناوي.

علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني

آليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي

محمد مجدي أفشة، محمد شريف، بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للمريخ

تمثل المباراة أمام فريق الأهلي بالنسبة لفريق المريخ السوداني أهمية كبرى أيضًا ويدخل بها وهو يسعى إلى تحقيق الفوز والحصول على الثلاثة نقاط، ولذلك اختار المدير الفني للفريق ذلك التشكيل للمنافسة أمام فريق الأهلي:

منجد أبو زيد

بخيت خميس، مصطفى كارشوم، حمزة داود، بواك إيتا

عماد علي، ضياء محجوب.

السماني سعد الدين، رمضان عجب، طوني

الجوزولي حسين.

موعد مباراة الأهلي والمريخ

تزايدت عمليات البحث من قبل متابعي كورة القدم لمعرفة توقيت إذاعة مباراة الأهلي والمريخ، حيث أنه من المقرر أن يفتتح استاد وي السلام أبوابه لاستقبال تلك المباراة في يوم السبت الموافق 5/3/2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والتي تلعب بها المباراة، والحادية عشر بتوقيت السعودية والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.