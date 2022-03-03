نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والهلال الدوري السعودي للمحترفين والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والهلال ديربي الرياض هي واحدة من أهم المباريات الكبرى داخل المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر جماهير كرة القدم السعودية مباراة النصر والهلال والتي ستقام أمسية اليوم على أرضية ملعب مرسول بارك ملعب فريق النصر في واحدة من قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث ستقام المباراة سهرة اليوم الخميس في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي 2022.

مباراة ديربي الرياض النصر ضد الهلال

النصر يدخل مباراة الليلة بصفته صاحب أرضية ملعب المباراة، ويأمل جماهير العالمي تحقيق فريقهم الفوز في مباراة الليلة على الغريم التقليدي الهلال في مباراة ديربي الرياض، حيث أن فوز النصر على الهلال له مكانه خاصة لدى جماهير النصر السعودي، ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين 2022 برصيد 44 نقطة، حيث خاض النصر 22 مباراة، وتمكن من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في ست مباريات، ليكون العالمي خلف الاتحاد متصدر جدول الترتيب برصيد 51 وبفارق سبع نقاط.

أما فريق الهلال فيدخل مباراة ديربي الرياض هذه الليلة وعينه على الفوز على النصر من أجل الحفاظ على ماتبقى من آمال لحامل اللقب من المنافسة على لقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وقد خاض فريق الهلال حتى الآن تسع عشرة مباراة في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واستطاع الهلال الفوز في عشرة مباريات، وتعادل في سبع، وتلفى الخسارة في جولتين فقط، ليكون الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة النصر والهلال

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة النصر والهلال في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين حيث ستقام المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

وسيتمكن محبو وعشاق كرة القدم السعودية من متابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين من خلال قناة SSC HD1، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق فهد العتيبي.