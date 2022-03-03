أنهى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، الجدل حول إمكانية تعاقد فريقه مع زين الدين زيدان للإشراف على النادي بدلا من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
وارتبط اسم زيدان بقيادة باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن صاحب الـ49 عاما
لم يرتبط بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد مع نهاية منافسات الموسم الماضي.
وقال ليوناردو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في رده على تلك الإشاعات، أنه لم تكن هناك أي مفاوضات مع زيدان، مضيفا: "نحن لم نفكر على الإطلاق في تغيير مدربنا (ماوريسيو بوكيتينو)، ولم نتواصل أبدا مع زين الدين زيدان أو أي مدرب آخر".
وأردف: "يمكنني القول إن بوكيتينو لم يطلب أبدا الرحيل، وليست لدي مشكلة معه، ونحن نتحدث عن كل شيء".
يذكر أن بوكيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان في جانفي 2021، وينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي صيف العام 2023.
ويحتل سان جيرمان، صدارة الدوري الفرنسي حاليا بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، كما بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باريس سان جيرمان يكشف حقيقة اتصالاته مع زيدان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.