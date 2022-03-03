باريس سان جيرمان يكشف حقيقة اتصالاته مع زيدان

أنهى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، الجدل حول إمكانية تعاقد فريقه مع زين الدين زيدان للإشراف على النادي بدلا من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وارتبط اسم زيدان بقيادة باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن صاحب الـ49 عاما

لم يرتبط بأي فريق منذ استقالته من تدريب ريال مدريد مع نهاية منافسات الموسم الماضي.

وقال ليوناردو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية في رده على تلك الإشاعات، أنه لم تكن هناك أي مفاوضات مع زيدان، مضيفا: "نحن لم نفكر على الإطلاق في تغيير مدربنا (ماوريسيو بوكيتينو)، ولم نتواصل أبدا مع زين الدين زيدان أو أي مدرب آخر".

وأردف: "يمكنني القول إن بوكيتينو لم يطلب أبدا الرحيل، وليست لدي مشكلة معه، ونحن نتحدث عن كل شيء".

يذكر أن بوكيتينو تولى منصب المدير الفني لسان جيرمان في جانفي 2021، وينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي صيف العام 2023.

ويحتل سان جيرمان، صدارة الدوري الفرنسي حاليا بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، كما بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات