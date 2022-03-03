أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي

أكد رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش يوم أمس الأربعاء أنه قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.
وقال أبراموفيتش في بيان: كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي. في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.
وقال أبراموفيتش إنه لن يطالب النادي بسداد القروض التي منحها له، ويقدر إجمالي قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني (2.0 مليار دولار)، ولن يتم تسريع عملية البيع.
وأضاف أنه طلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.
وأردف الملياردير الروسي في البيان: المؤسسة ستعمل لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يشمل توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للضحايا فضلا عن عمليات التعافي طويلة المدى.
وكالات
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