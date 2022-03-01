نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحق” رابط تذاكر النصر والهلال تذاكر مباراة النصر والهلال الآن متاحة ع mrsool park tickets في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق العالمي والزعيم عن رابط تذاكر النصر والهلال، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب مرسول بارك، في التاسعة مساءً ليلة الخميس القادمة 2022/03/03، ضمن مباريات الجولة “23” من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهي المواجهة الرابعة التني تجمع الفريقين هذا الموسم، في المواجهات الثلاث الماضية فاز الزعيم مباراتين، واحدة كانت في الدور نصف النهائي للبطولة الأسيوية، والثانية كانت في كأس الملك في الدور ربع النهائي، أما فوز النصر الوحيد كان في مباراة الدور الأول من الدوري، واللقاء القادم هام لكلا الفريقين ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط حجز تذاكر المباراة وأسعار التذاكر وأهم الشروط الواجب معرفتها للجمهور، الذي سيشاهد اللقاء المرتقب القادم من داخل الملعب.

رابط تذاكر النصر والهلال القادمة

الدخول على رابط موقع مرسول بارك لحجز التذاكر marsoolpark tickets .

. ثم الضغط على المستطيل المسجل عليه أحجز الآن.

كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تحديد التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد.

الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

دفع قيمة التذكرة التي قمت بشرائها إلكترونياً ليتم تأكيد الحجز.

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال القادمة

حددت إدارة نادي النصر السعودي أسعار التذاكر وجاءت الأسعار متفاوته، فتبدأ التذاكر من 57 ريال وهي أقل فئة، وتصل أعلى سعر تذكرة لكبار الزوار والشخصيات إلي 16 ألف ريال سعودي، وهذه الأسعار غير شاملة مصاريف القيمة المضافة، ويمكنكم الإطلاع على كافة الأسعار عبر موقع مرسول بارك الحجز التذاكر.

موعد مباراة النصر والهلال القادمة في الدوري

تقام المباراة المرتقبة الخميس القادم في تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينتش، الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة ssc hd 1 الرياضية السعودية.

شروط حجز تذاكر المباراة

حددت وزارة الرياضة السعودية بالاتفاق مع وزارة الصحة وهيئة وقاية، الضوابط الخاصة بدخول الجماهير للمباريات منذ بداية الموسم، وأهم الضوابط والشروط هي الحصول على جرعتي التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، وكذالك ارتداء الكمامات الطبية، والحرص على الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من الملاعب، والحرص على وجود مسافات أمنة بين المشجعين.