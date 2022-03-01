نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة الرابعة.. موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة النصر والهلال ، تفتتح مساء الخميس 3 مارس 2022 مباريات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، وذلك بإقامة مواجهتين قويتين، يتصدرهما اللقاء الذي يستضيفه ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في الكلاسيكو السعودي الجديد أو ديربي الرياض ، والذي يمثل المواجهة الرابعة هذا الموسم، حيث يجمع بين عملاقي كرة القدم السعودية الهلال والنصر ، وهي المباراة التي من المفترض أن تجذب الملايين من عشاق وأنصار الفريقين الكبيرين.

في السطور المقبلة، سنتعرف تفصيلًا على كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، بجانب تاريخ مواجهات النصر والهلال في الدوري السعودي .

مباراة النصر والهلال

مواجهة رابعة إذن تجمع الهلال والنصر هذا الموسم، في إطار 3 بطولات مختلفة، نجح الزعيم في حسم مواجهتين منها، فيما ظفر العالمي بنتيجة لقاء وحيد.

وللمفارقة، فإن الفائز في المواجهات الثلاث السابقة هذا الموسم، لم يزد على تسجيل هدفين.

المواجهة الأولى جاءت في نصف نهائي كأس آسيا والذي فاز به الهلال على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، حيث أطاح الزعيم بمواطنه بعد الفوز بنتيجة (2-1).

المواجهة الثانية، جاءت في لقاء الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وانتهت لصالح النصر.

أما المواجهة الثالثة، فحدثت في ربع نهائي كأس خادم الحرمين ، وحسمها الموج الأزرق بنفس نتيجة لقاء دوري أبطال آسيا .

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الأسبوع 23 :

يُشار إلى أن الجولة 23 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، ستقام على 3 أيام.

حيث تنطلق الخميس بمواجهتين، الأولى مباراة الاتحاد وضمك ، والثانية بالطبع مباراة الهلال والنصر .

وتستكمل يوم الجمعة بـ3 مباريات، في أبرزها مباراة الاتفاق والأهلي .

على أن تُختتم يوم السبت بـ3 لقاءات أيضًا، من أهمها مباراة الشباب والباطن .

نادي النصر

نبدأ جولتنا مع أصحاب الأرض والجمهور ، فريق نادي النصر السعودي ، والذي يبحث عن الفوز الذي يضمن بقاءه في المنافسة على لقب الدوري السعودي .

يأتي هذا في ظل انفراد العميد بالصدارة، واقترابه من حسم لقب المسابقة، مع ما تبقى من 8 جولات على النهاية.

حاليًا يحتل العالمي المركز الثاني في الجدول، برصيد 44 نقطة وصافي (16) هدفًا.

حيث حقق 14 انتصارًا هذا الموسم، وتعادل في لقاءين، ولكن خسر في 6 مباريات.

وفي آخر 5 مباريات للنصر في الدوري السعودي ، نجح في حصد 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارة واحدة.

حيث فاز على التعاون والطائي، إضافة إلى الباطن وأبها.

ولكن خسر في الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد بنتيجة كبيرة.

نادي الهلال

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة الخميس، باحثًا عن انتصار، سيفيده بلا شك في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

الزعيم حاليًا يحتل المركز الرابع في الجدول، برصيد 37 نقطة وصافي (16) هدفًا.

ولديه 3 مباريات مؤجلة، حال فوزه بهم، سيكون الوضع مغاير تمامًا، أبرزها مباراة الهلال والاتحاد ، المؤجلة من الجولة 12 والمقرر إقامتها الثلاثاء بعد القادم.

وخلال 19 مباراة خاضها كبير آسيا ، نجح في الفوز بـ10 مباريات والتعادل في 7 أخرى، غير أنه تلقى هزيمتين هذا الموسم.

أما عن مباريات الهلال الخمس الأخيرة في دوري المحترفين السعودي ، فقد جمع خلالها 13 نقطة.

إذ حقق الموج الأزرق الفوز على الطائي والتعاون ، قبل أن يفوز على الشباب والحزم .

فيما تعادل إيجابيًا مع الباطن .

تاريخ مواجهات النصر والهلال

على صعيد المواجهات التاريخية بين الهلال والنصر في الدوري السعودي ، فقد سبق وجمع العملاقين 99 مواجهة، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الهلال في 38 مباراة، بينما حقق النصر الفوز في 31 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 30 لقاءً.

وحول الأهداف المسجلة في لقاءات النصر ضد الهلال ، أحرز الزعيم 195 هدفًا، فيما سجل العالمي 118 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات النصر والهلال ، فكانت فوز الهلال بنتيجة (4-3).

جاء ذلك خلال مواجهة الدور الثاني من بطولة دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين 2014/2013 والذي توج النصر بلقبه.

وعن أكبر فوز حققه الهلال أمام النصر ، فجاء بنتيجة (5-1)، سجل خلالها المهاجم السوري السابق للزعيم والحالي للوحدة الإماراتي عمر خربين هاتريك (3 أهداف).

تحقق ذلك، في مواجهة الدور الثاني من دوري جميل السعودي للمحترفين 2016/2017 والذي أحرز الهلال لقبه.

بينما كان أكبر فوز حققه النصر أمام الهلال ، بنتيجة (3-0).

جاء هذا خلال لقاء الإياب في الدوري السعودي الممتاز ( كأس دوري خادم الحرمين الشريفين 1997 / 1996 ) والذي حسم الإتحاد لقبه آنذاك.

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض الجديد ، مساء الخميس، في تمام التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الهلال والنصر ، فالمقرر وفق ما اعتدناه في “ثقفني” أن يقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن حكام المواجهات قبيل ساعات من انطلاقها.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي) بنقل اللقاء، وعلى الأرجح سيكون عبر قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الهلال والنصر ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب شركة الرياضة السعودية عن المعلقين الرياضيين عن مواجهة قمة الأسبوع 23 في الدوري السعودي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر المستجدات وكواليس و موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة الحالية من دور محمد بن سلمان للمحترفين ، فضلًا عن تاريخ مواجهات الهلال والنصر في الدوري السعودي .