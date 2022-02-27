جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم الأحد الجولة 22

يبحث الملايين من جمهور كرة القدم السعودي والعربي عن جدول ترتيب الدوري السعودي على محرك البحث “جوجل” بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد الموافق السابع والعشرون من فبراير، فقد واجه نادي نادي الباطن نظيره الفيصلي ولعب نادي الطائي مع نظيره التعاون وبجانب هذا تقابل فريقي الفتح والإتفاق وأخيراً واجه فريق الفيحاء نظيره الشباب وسنوافيكم نتائج هذه المباريات خلال نص المقالة، وبمجرد انتهاء هذه المباريات بحث الكثير عن ترتيب فرق الدوري السعودي في الجولة 22 حتى الآن، ومن الجدير بالذكر أن للدوري السعودي شعبية كبيرة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ولذلك نهتم بمتابعتكم بكافة أخبار فرق ونتائج كأس ولي العهد محمد بن سلمان، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم جدول ترتيب الدوري السعودي لجميع الفرق المشاركة، فتابعونا.

جدول ترتيب الدوري السعودي

نوضح لكم تفاصيل ترتيب جميه فرق الدوري السعودي للمحترفين عبر الجدول التالي:

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 21 16 3 2 9 17:46 29 51 2 النصر 22 14 2 6 8 25:41 16 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 19 10 7 2 11 20:36 16 37 5 ضمك 22 10 6 6 8 32:31 -1 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 22 7 6 9 8 28:32 4 27 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 21 4 8 9 9 36:25 -11 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

نتائج مباريات اليوم

شهد اليوم الأحد الموافق 27 فبراير مواجهات صعبة وحاسمة بين فرق الدوري السعودي حيث واجه فريق الباطن نظيره الفيصلي في تمام الساعة 3:50م على ملعب نادي الباطن السعودي وكانت النتيجة فوز الباطن بنتيجة هدف مقابل لاشىء ، وقد لعب فريقي التعاون والطائي مباراة صعبة في تمام الساعة 4:10م على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد وقد انتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1 ، وأما فريقي الفتح والإتفاق فقد بدأت المباراة في تمام الساعة 6:15م على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي وقد فاز فريق الفتح بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشىء ، وأخيراً تواجه فريقي الفيحاء والشباب في تمام الساعة 8:40م على ملعب الملك سلمان وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1.

وأخيراً نرجو أن نكون وُفقنا في كتابة هذا المقال بعد أن وضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن ترتيب فرق الدوري السعودي، ولأي استفسار يُمكنكم ترك السؤال بالأسفل بالتعليقات وسنرد عليكم فوراً