نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي الغضب الناري.. موعد مباراة ميلان وانتر ميلان نصف نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ميلان وانتر ميلان ، ضمن لقاءات دور نصف النهائي في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم 2022/2021 ، يستضيف مساء الثلاثاء الأول من مارس 2022، ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، أحد أقوى الديربيات في القارة الأوروبية والعالم، حيث ديربي ميلانو أو ديربي الغضب ، والذي يجمع فريقا انتر ميلان وميلان ، والذي يكون دائمًا خارج أي توقعات مهما كانت الحالة الفنية والمستوى العام للفريقين على الصعيدين المحلي والقاري.

في السطور التالية، سنتعرف بالتفصيل على كواليس وآخر أخبار المواجهة المرتقبة و موعد مباراة ميلان وانتر ميلان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الناديين نحو نصف نهائي الكأس الإيطالية ، علاوة على تاريخ مواجهات ميلان وانتر ميلان في كأس إيطاليا .

مباراة ميلان وانتر ميلان

مواجهة رابعة في ديربي الغضب إذن، يتمتع فيها الميلان بأفضلية نسبية، تجمع الغريمين التقليديين، على مسرح سان سيرو العريق، والذي يتوقع أن يجمع متابعة جماهيرية واسعة داخل إيطاليا وخارجها.

على الصعيد المحلي وتحديدًا في الكالشيو ( الدوري الإيطالي )، يتنافس الفريقان مباشرة على الصدارة.

حيث يعتلي الميلان الصدارة برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الإنتر الوصيف.

فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي خلال الجولة 27 وموقع الفريقين منها حاليًا:

أما عن بطولة كأس إيطاليا ، فإن الإنتر يتمتع بأفضلية على صعيد التتويج التاريخي بلقبها، برصيد 7 ألقاب، مقابل 5 بطولات لـ الميلان .

وهذا ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس إيطاليا قبيل النسخة الـ75 الحالية:

نادي ميلان

مع أصحاب الأرض “نظريًا”، نادي ميلان الإيطالي ، نبدأ تغطيتنا لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا .

والذي يسعى إلى حصد كل الألقاب المحلية قدر الإمكان هذا الموسم.

إذ يطمح إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن النادي منذ آخر تتويج في موسم 2011/2010.

فضلًا عن الرغبة في الظفر بلقب كأس إيطاليا ، والذي كان آخر فوز لـ الروسونيري به في موسم 2003/2002 على حساب ذئاب العاصمة روما .

وفي النسخة 75 من كأس إيطاليا ، انطلقت رحلة الميلان من دور الـ16 ، حيث نجح في تخطي جنوى بعد الوقت الإضافي بنتيجة (3-1).

قبل أن يعبر لاتسيو بسهولة في ربع النهائي بفوز عريض برباعية نظيفة.

نادي انتر ميلان

على الجانب المقابل، يدخل نادي انتر ميلان الإيطالي مواجهة الثلاثاء، بحثًا عن فوز يؤمن له لقاء الإياب في أبريل المقبل.

إذ يأمل حامل لقب النسخة الأخيرة من الكالشيو ، في العودة إلى منصات التتويج، في البطولة الثانية في إيطاليا.

حيث كان آخر مرة حصد فيها النيراتزوري اللقب في موسم 2011/2010 على حساب باليرمو.

كما يسعى لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة على ملعبه أمام الريدز بثنائية نظيفة، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي مشاركته الحالية التي تحمل الرقم 31 ، انطلق قطار الأفاعي من دور الـ16.

إذ نجح في التهام إمبولي في الوقت الإضافي أيضًا، بنتيجة (3-2).

قبل أن يطيح بـ ذئاب روما بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي ميلان في نصف نهائي الكأس الإيطالية .

تاريخ مواجهات ميلان وانتر ميلان

على صعيد مواجهات ميلان والإنتر في كأس إيطاليا ، فقد سبق وأن التقى الفريقان من قبل في 9 مناسبات.

حيث فاز ميلان في 4 مواجهات، بينما حقق انتر ميلان الفوز في 3 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

على صعيد الأهداف المسجلة في لقاءات ميلان أمام انتر ميلان ، فقد أحرز الروسونيري 16 هدفًا، فيما سجل الأفاعي 9 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات ميلان وانتر ميلان في كأس إيطاليا ، فكانت الفوز بنتيجة (4-2) لصالح ميلان.

تحقق ذلك في مواجهة الإياب من المجموعة النهائية في كأس إيطاليا موسم 1968/1967 والذي حصد تورينو لقبه.

وعن أكبر فوزه حققه ميلان ضد انتر ميلان في الكأس الإيطالية ، فجاء بنتيجة (5-0)، في ذهاب ربع نهائي موسم 1998/1997 والذي فاز بلقبه لاتسيو.

أما أكبر فوز لـ انتر ميلان أمام ميلان في البطولة، فجاء بنتيجة (3-2)، في ذهاب ربع نهائي COPPA ITALIA موسم 2000/1999 والذي فاز به لاتسيو أيضًا.

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي الغضب، مساء الثلاثاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت مصر، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت إيطاليا، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة انتر ميلان وميلان ، فلم يعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم حتى الآن عن القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

ستقوم قنوات أبوظبي الرياضية (بعد حصولها على حقوق البث)، بنقل أحداث القمة الإيطالية، وذلك عبر قناتي AD SPORTS 1 HD و AD SPORTS 2 HD إضافة إلى قناة canale 5 italia .

وبشأن معلق مباراة انتر ميلان وميلان ، فلم تكشف أبوظبي الرياضية عن المعلقين الخاصين بالمواجهة الهامة.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل وآخر الأخبار والكواليس و موعد مباراة انتر ميلان وميلان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة الحالية من الكأس الإيطالية وتاريخ المشاركات، فضلًا عن تاريخ لقاءات انتر ميلان وميلان في كأس إيطاليا .