نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العربي والسالمية الأحد 27\02\2022 نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة العربي والسالمية القادمة، والمقرر لها الأحد القادم بتاريخ 27\02\2022، حيث يحتضن استاد محمد الحمد مباراة السالمية ضد العربي في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي، مباراة ينتظرها عشاق الناديين لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة الكويت والفحيحيل، والمقرر لها أن تقام قبل هذه المباراة وتحديداً في تمام الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الكويت، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موعد المباراة وتغطية إخبارية شاملة عن المباراة.

يدخل العربي المباراة برغبة قوية في الفوز بها وبلوغ نهائي كأس ولي العهد الكويتي، وإضافة بطولة جديدة في تاريخ النادي المليء بالبطولات، فقد توج العربي ببطولة كأس ولي العهد الكويتي قبل ذلك 16 مرة وهو على رأس الأندية الكويتية في إحراز البطولة، حقق المركز الثاني ووصافة البطولة في 12 مرة.

في المقابل يسعى نادي السالمية نحو تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي البطولة والتتويج باللقب الغالي، وقد حقق السالمية بطولة كأس ولي العهد الكويتي قبل ذلك في مناسبتين وكان وصيف في 7 مناسبات، لذلك يسعى بكل قوة في تحقيق البطولة الثالثة له في تاريخه، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الناديين.

موعد مباراة العربي والسالمية

يحتضن استاد محمد الحمد مباراة السالمية والعربي في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 27\02\2022 وذلك حسب التوقيتات التالية:-

16:55:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:55:- السادسة وخمس وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

19:55:- السابعة وخمس وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.

موعد مباراة الكويت والفحيحيل

يلتقي الكويت والفحيحيل في المباراة التي تجمع بينهم اليوم الأحد بتاريخ 27\02\2022. في نصف نهائي كأس ولي العهد الكويتي، والمقرر لها الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة العربي والسالمية

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD. وتقدم القناة المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت. وتستخدم أحدث أجهزة النقل لكي تقدم للمشاهد كل ما هو جديد بتقنيات عالية. لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة الكويت الرياضية لمشاهدة المباراة المرتقبة.