نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة الأحد 27\02\2022 في نهائي كأس الرابطة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، من أهم المواعيد التي يبحث عنها وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة عشاق الريدز والبلوز، حيث يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستقبال مباراة القمة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي، مباراة تحظى باهتمام إعلامي منقطع النظير، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز تغطية إخبارية مفصلة عن مباراة تشيلسي وليفربول والقنوات الناقلة.

يدخل الريدز المباراة طامعاً في الفوز وحصد لقب كأس الرابطة الإنجليزية، يسعى ليفربول تحت قيادة مدربه الكبير الألماني يورجن كلوب لإضافة البطولة التاسعة في تاريخ النادي العريق، فقد فاز الريدز ببطولة كأس الرابطة قبل ذلك ثماني مرات ويسعى للتاسعة بأقدام محمد صلاح ورفاقه، الريدز المنتشي هذه الأيام بفضل العروض والنتائج القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفضل تقليل الفارق بينه وبين المتصدر المان سيتي ليصل إلى 6 نقاط، ومتبقي مباراة لليفربول أقل من الريدز.

في المقابل يسعى تشيلسي “البلوز” للفوز بالمباراة وانتزاع لقب كأس الرابطة الإنجليزية، وتحقيق لقبه الثاني هذا العام بعد حصوله على بطولة كأس العالم للأندية، وقد حقق البلوز اللقب قبل ذلك في خمس مناسبات ويسعى للبطولة السادسة في تاريخه، لذلك نحن أمام مباراة لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها، مباراة منتظر لها القوة والندية والإثارة والرغبة في تحقيق الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة

يحتضن استاد ويمبلي مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 27\02\2022، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والأردن والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان وقطر.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ضربة قوية لليفر قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

تلقى نادي ليفربول وجماهيره ضربة قوية بعد أن تأكد غياب نجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، وقد أكد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن اللاعب سيغيب عن لقاء تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، بسبب الإصابة التي لحقة به مؤخراً في العضلات، وهناك شكوك حول مشاركة دييجو جوتا وسوف يتحدد مشاركة اللاعب من عدمه اليوم السبت.

عداد نزول المباراة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة سؤال تردد كثيراً بين عشاق الساحرة المستديرة. ومن المقرر أن يتم نقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت. حيث أنها هي المالكة بشكل حصري لنقل المباراة في الوطن العربي وشمال أفريقيا. وسوف يتم نقل المباراة بصوت المعلق المتميز “رؤوف خليف” عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.