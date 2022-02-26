نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة لاستعادة الصدارة.. موعد مباراة الفيحاء والشباب الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفيحاء والشباب ، تختتم مساء الأحد 27 فبراير 2022 مباريات الأسبوع 22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، حيث يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة السعودية، المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع ناديا الشباب والفيحاء ، حيث يسعى الليث الأبيض إلى الفوز، والذي قد يمكنه من استعادة الصدارة، بعد فقدانها في الأسبوع الماضي، بعد الخسارة القاسية أمام الزعيم، فيما يطمح الفيحاء لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة.

خلال السطور القادمة، سنتعرف بالتفصيل على جميع الكواليس وآخر الأخبار والتفاصيل بشأن موعد مباراة الفيحاء والشباب والقنوات الناقلة ، إضافة لمشوار ونتائج الناديين في الموسم الجاري من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، علاوة على تاريخ مواجهات الشباب والفيحاء في الدوري السعودي .

مباراة الفيحاء والشباب

مواجهة ثأرية جديدة يشهدها الدور الثاني في الدوري السعودي هذا الموسم، بعد خسارة لقاء الذهاب.

إذ يسعى الفيحاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز والتعويض، والتقدم خطوة في الترتيب.

فيما يعول شيخ الأندية على انتصار قد يمكنه من استعادة الأمل في تتويج سابع باللقب الغالي.

فيما يلي سنستعرض ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق الجولة 22 من المسابقة:

وتجري لقاءات الأسبوع الـ22 على مدار يومين، تبدأ يوم السبت 26 فبراير 2022 بإقامة 3 مباريات.

أبرزها مباراة الهلال والحزم وكذلك مباراة النصر وأبها ، واللتين تلعبان في نفس التوقيت.

تأتي مباراة الأهلي والاتحاد في قمة مباريات الأسبوع، حيث ديربي جدة المثير.

نادي الفيحاء

مع أصحاب الضيافة نبدأ تغطيتنا، حيث نادي الفيحاء السعودي ، والذي يقدم مستويات لا بأس بها هذا الموسم.

حيث دفعته نتائجه إلى احتلال المركز السابع في الجدول برصيد 27 نقطة وصافي (2) هدف.

ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة مع الهلال من الأسبوع الـ19.

نجح فريق مدينة المجمعة السعودية في الفوز بـ6 مباريات والتعادل في 9، غير أنه خسر في 5 لقاءات.

وخلال آخر 5 مباريات للفيحاء في الدوري السعودي ، تمكن أبناء المدرب الصربي فوك راسوفيتش من حصد 6 نقاط، من فوز واحد و3 تعادلات وخسارة واحدة.

إذ فاز الفريق الطائي بثنائية نظيفة.

وتعادل سلبيًا مع الفتح والفيصلي، وإيجابيًا مع الأهلي (1-1).

وخسر الفريق من الاتحاد.

نادي الشباب

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الشباب السعودي مواجهة الأحد باحثًا عن الفوز ونقاط ثلاث ستعني له الكثير في طريق المنافسة على لقب البطولة السعودية العريقة.

حاليًا يحتل الليث الأبيض المركز الثالث، برصيد 40 نقطة وصافي (12) هدفًا.

نجح الفريق هذا الموسم في الفوز بـ11 مباراة، والتعادل في 7 لقاءات، والخسارة في 3 مواجهات.

وفي آخر 5 مباريات للشباب في الدوري السعودي ، تمكن الفريق العاصمي من حصد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة.

إذ فازت كتيبة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مع الحزم وضمك.

وتعادل إيجابيًا مع كلًا من الاتفاق والفتح.

وجاءت الهزيمة القاسية للشباب في ديربي الرياض أمام الهلال.

يُشار إلى أن الشباب نجح في بلوغ المربع الذهبي من كأس الملك بعد الفوز على الأهلي.

تاريخ مواجهات الفيحاء والشباب

على صعيد المواجهات بين الشباب والفيحاء ، فقد التقى الناديين 7 مرات في الدوري السعودي .

فاز الشباب في 3 مباريات، فيما حقق الفيحاء الفوز في لقاءين، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

أما عن الأهداف في المسجلة في مواجهات الفيحاء أمام الشباب ، أحرز الليث الأبيض 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الشباب والفيحاء ، فكانت فوز شيخ الأندية بنتيجة (4-1).

جاء ذلك في لقاء الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2019/2018 والذي حصد النصر لقبه.

أما عن أكبر فوز لـ الفيحاء ضد الشباب ، فكانت بنتيجة (3-1).

وذلك في لقاء الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2017 ، والذي توج بلقبه الهلال.

موعد مباراة الفيحاء والشباب والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء الهام، مساء الأحد، عند الساعة التاسعة إلا الثلث ( 8:40 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة إلا الثلث ( 7:40 م ) بتوقيت مصر، السادسة إلا الثلث ( 5:40 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الشباب والفيحاء ، فيُنتظر أن يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية قبيل ساعات على انطلاق اللقاء.

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية (الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي ) بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناة SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الشباب والفيحاء ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب شركة الرياضة السعودية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على جميع التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة الشباب والفيحاء والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الشباب والفيحاء في الدوري السعودي .