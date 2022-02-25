نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا موعد المباراة السبت 26 فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وصن داونز، للموسم الثالث على التوالي وبأدوار أو سيناريوهات مختلفة. حيث ستواجه مرة أخرى أبطال مصر وجنوب أفريقيا ، وذلك ضمن اليوم الثالث من دور المجموعات ، في دوري أبطال إفريقيا 2022.

بالنسبة للمجموعة الأولى ، تستضيف استاد القاهرة الدولي ، بالعاصمة المصرية القاهرة ، ليلة السبت 26 فبراير 2022 أحداث المواجهة القوية والمتوقعة في مباراة يوم السبت بين الأهلي وصن داونز. وذلك رغم الفارق الكبير لصالح الشياطين الحمر ، الذين يتوجون بلقب أبطال دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي وصن داونز

خلال السطور القادمة نستعرض بالتفصيل السيناريوهات وآخر الأخبار وموعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة. كذلك نتعرف علي مسار ونتائج الناديين في الترتيب الحالي من دوري أبطال افريقيا 2022. بالإضافة إلى قصة المواجهات بين الأهلي وصن داونز.

مواجهة جديدة إذن ، بالمرتبة 11 إجمالاً ، والسابعة في ثلاثة مواسم متتالية . حيث تجمع بين فريقين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2022 ، حيث يمثلان أحد أقوى مراكز الانطلاق في القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

ويسعى الشياطين الحمر لعبور دور المجموعات ، في طريقه إلى اللقب الحادي عشر في تاريخه. متجهًا للمشاركة الثامنة في مونديال الأندية ، وتحقيق الميدالية الفضية على الأقل ، باعتباره إنجازًا غير مسبوق لفريق النادي الأهلي ال

أما الفريق الملقب بالبرازيليين ، فيطمح للفوز باللقب الثاني في بطولة الأندية الأفريقية ، والتقدم في تحقيق مركز أفضل في المشاركة الثانية في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة ، يرافقه الهلال والمريخ من السودان ، وكذلك الجنوب أفريقي صن داونز.

وتعادل الأهلي سلبا في مباراته الأولى أمام الهلال ، وتأجلت مباراته ضد المريخ بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

من جهته انتصر صن داونز على الهلال في المباريات الأولى وتعادل مع المريخ ، وسيسمح بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خارج الديار ، ليبقى في صدارة المجموعة الأولى.

وتنطلق صافرة حكم موعد مباراة الأهلي ضد فريق صن داونزفي دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة ، الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تصنيف مجموعة الأهلي في دوري الأبطال