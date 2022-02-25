نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قمة أل 22” موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة والتشكيل || ترقب نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والاتحاد في قمة الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، من أهم المواعيد التي تترقبها الجماهير السعودية، حيث يحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل اللقاء المرتقب بين قطبي جدة، وتلعب العديد من اللقاءات اليوم في نفس الجولة فيلعب الهلال ضد الحزم، والنصر وأبها، اللقاء اليوم هام لكلا الفريقين، خاصة فريق الأهلي صاحب الأرض والجمهور، والذي يعيش فترة صعبة من حيث الأداء والنتائج، ويرغب في الخروج من كبوته على حساب الاتحاد المتصدر، خاصة أنه فاز عليه في الدور الأول بهدفين مقابل لاشيء.

أما منافس الأهلي اليوم فريق اتحاد جدة فيدخل كل مباراة وهدفه الفوز، وتحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة طريقة نحو اللقب وتوسيع الفارق بينه وبين نادي النصر السعودي أقرب منافسيه، فكل مباراة يفوز بها الاتحاد تقربه خطوة من اللقب، بفقد الاتحاد نجم دفاعه المصري الدولي أحمد حجازي المصاب منذ مباريات الأمم الأفريقية، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء من الموعد والتشكيل المتوقع، وتاريخ لقاءات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين والقناة الناقلة.

كم باقي على موعد مباراة الأهلي والاتحاد القادمة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

21.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين، اليمن، العراق.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد الاتحاد

حراسة المرمى :- محمد الربيعي.

خط الدفاع :- اليوسكي، دانكلير بيريرا، فهد الحمد، علي مجرشي.

خط الوسط :- فرانك كوم، فيليب برادريك، كارلوس إيدواردو.

خط الهجوم :- عمر السومة، أيمن يحيى، عبد الرحمن الغريب.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد الأهلي اليوم

حراسة المرمى :- مارسيلو جوروهي.

خط الدفاع :- عمرو هوسوي، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط :- أندريه فيليبي، برونو هنريكي، إيجور كورنادو.

خط الهجوم :- عبد الرزاق حمد الله، عبد العزيز البيشي، رومارينيو داسيلفا.

القناة الناقلة والمعلق

كما هو معروف فأن جميع مباريا الدوري السعودي للمحترفين، تنقل فقط وحصرياً عبر شاشة قنوات ssc السعودية، فأنه من المقرر أن تذاع مباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد، من خلال قناة ssc hd 1 بتعليق المعلق عيسى الحربين.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 20 15 3 2 10 14:42 28 48 2 النصر 21 13 2 6 9 24:39 15 41 3 الشباب 21 11 7 3 9 26:38 12 40 4 الهلال 18 9 7 2 12 20:34 14 34 5 ضمك 21 9 6 6 9 30:28 -2 33 6 أبها 21 8 4 9 9 33:23 -10 28 7 الفيحاء 20 6 9 5 10 15:17 2 27 8 الرائد 21 7 5 9 9 31:26 -5 26 9 الأهلي 21 5 10 6 9 26:25 -1 25 10 الطائي 21 8 1 12 9 34:21 -13 25 11 الفتح 21 6 6 9 9 28:28 0 24 12 التعاون 21 5 7 9 9 37:34 -3 22 13 الفيصلي 21 4 9 8 9 30:21 -9 21 14 الإتفاق 20 4 8 8 10 32:25 -7 20 15 الباطن 21 4 7 10 9 30:21 -9 19 16 الحزم 21 3 5 13 9 27:15 -12 14

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري

تاريخ مواجهات قطبي جدة يميل ناحية الراقي فقد خاض الفريقين قبل هذا اللقاء 27 مباراة، كان الفوز من نصيب الأهلي في 11 مباراة، بينما فاز العميد في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات، سجل الأهلي 39 هدف لافي شباك الاتحاد، بينما سجل الاتحاد 30 هدف في شباك الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري