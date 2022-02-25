نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة لحامل اللقب.. موعد مباراة الهلال والحزم الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والحزم ، في إطار مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، وضمن لقاءات الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 26 فبراير 2022 ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، مواجهة قوية ومرتقبة تجمع فريقا الحزم والهلال ، حيث يسعى الزعيم للمضي قدمًا في رحلة الدفاع عن لقبه الـ17 في البطولة السعودية العريقة، فيما يبحث حزم الصمود عن بصيص أمل للبقاء في الموسم المقبل.

في السطور المقبلة، سنستعرض بالتفاصيل آخر المستجدات والكواليس و موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، إلى جانب تاريخ مواجهات الهلال والحزم في الدوري السعودي .

مباراة الهلال والحزم

مرة أخرى يجدد ناديا الحزم والهلال الموعد مع مواجهة جديدة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022 ، لم يحسمها الدور الأول لأيٍ من الفريقين.

حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويمتلك الهلال فرصة من أجل المنافسة على لقب النسخة 46 من الدوري السعودي ، استنادًا لمؤجلاته في البطولة، بعد مشاركاته في كأس العالم للأندية وقبلها في دوري أبطال آسيا .

فيما يجدد الحزم العزم نحو بصيص أمل نحو مشاركة رقم 10 في البطولة السعودية العريقة.

نتناول فيما يلي ترتيب الدوري السعودي قبيل انطلاق الجولة 22 :

ومن المفيد أن نذكر، أن الأسبوع الـ22 سيشهد إقامة العديد من المواجهات الهامة والحاسمة، والتي تلعب مبارياته على مدار يومي السبت والأحد.

حيث تعد أهم مباريات السبت متمثلة في ديربي جدة حيث مباراة الأهلي والاتحاد ، إضافة إلى مباراة النصر وأبها .

وتُختتم مباريات الجولة يوم الأحد بـ مباراة الفيحاء والشباب .

نادي الهلال

منتشيًا بفوزه في الكلاسيكو السعودي أو ديربي الرياض من بطولة كأس الملك على حساب غريمه التقليدي النصر، يدخل نادي الهلال السعودي مواجهة السبت في الدوري السعودي .

وفي الموسم الحالي، يحتل الزعيم المركز الرابع في الجدول، برصيد 34 نقطة وصافي (14) هدفًا.

ويتبقى للفريق 3 مباريات مؤجلة، أبرزها مباراة الهلال والاتحاد ، من الأسبوع الـ12 والتي تُلعب يوم الثلاثاء بعد القادم 8 مارس 2022 .

وخلال الموسم الحالي، حقق الموج الأزرق 9 انتصارات و7 تعادلات، ولكن خسر في لقاءين.

وفي آخر 5 مباريات للهلال في الدوري السعودي ، حقق كبير آسيا الفوز 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

انتصارات نادي القرن جاءت على حساب الفيصلي والطائي ثم التعاون في ريمونتادا مثيرة وأخيرًا الشباب.

غير أنه سقط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع الباطن.

نادي الحزم

على الجهة المقابلة، يخوض نادي الحزم السعودي ، مواجهة السبت، باحثًا عن الفوز والثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك رغم صعوبة اللقاء.

إذ يحتل حزم الصمود المرتبة الأخيرة في جدول الترتيب، برصيد 14 نقطة وصافي (-12) هدفًا.

حيث حقق 3 انتصارات فقط هذا الموسم، فيما تعادل في 5 لقاءات، وذاق مرارة الخسارة 13 مرة.

وفي المباريات الخمس الأخيرة للحزم في دوري المحترفين السعودي ، اكتفى الفريق بتحقيق 3 نقاط، من فوز يتيم و4 هزائم.

إذ فاز بثنائية نظيفة على الرائد.

بينما خسر أمام الأهلي ثم الشباب، إضافة إلى أبها والفتح.

تاريخ مواجهات الهلال والحزم

على صعيد المواجهات بين الحزم والهلال في الدوري السعودي ، التقى الفريقان من قبل في 17 مباراة.

فاز الهلال في 12 مواجهة، بينما حقق الحزم الفوز في لقاءين، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

أما عن الأهداف المسجلة في مباريات الهلال ضد الحزم ، فقد أحرز الزعيم 34 هدفًا، وسكنت شباكه 13 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال والحزم ، فكانت فوز الموج الأزرق بنتيجة (4-1).

جاء ذلك خلال لقاء الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020/2019 والذي توج الهلال بلقبه.

وكان الفوز برباعية نظيفة، أكبر انتصار لـ الهلال أمام الحزم ، وذلك في لقاء الدور الأول من دوري زين السعودي للمحترفين 2010/2009 والذي توج به كبير الرياض أيضًا.

الفوز الأكبر للحزم على الهلال جاء بنتيجة (2-0)، والذي تحقق في مواجهة الإياب ضمن الدوري السعودي الممتاز (كأس دورى خادم الحرمين الشريفين) موسم 2007/2006.

موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء السبت، في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق ( 6:25 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف إلا خمس دقائق ( 5:25 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف إلا خمس دقائق ( 3:25 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الهلال والحزم ، فسيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عنه قبل انطلاقه بساعات.

ستقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية ببث أحداث المواجهة، عبر فضائية SSC 1 .

وبشأن معلق مباراة الهلال والحزم ، فوفق وسائل إعلام – تابعتها “ثقفني” – سيكون المعلق الرياضي السعودي سمير المعيرفي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة التفاصيل والكواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج الناديين في النسخة الحالية من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، فضلًا عن تاريخ لقاءات الهلال والحزم في الدوري السعودي .