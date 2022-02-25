نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي ضد نظيره صن داونز .. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي ضد نظيره صن داونز ينتظر جماهير وعشاق رياضة كرة القدم خلال الفترة الحالية مباراة من أهم المباريات في رياضة كرة القدم، وهي مباراة نادي الأهلي مع نادي صن داونز الجنوب افريقي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى النادي الأهلي لتحقيق صدارة المجموعة بشتى الطرق، لذلك فهو يساعد في مواجهة ناريّة مع نظيره صن داونز، وسوف نعرض خلال السطور التالية موعد مباراة الاهلي ضد صن داونز بالتفاصيل

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال

سوف تنطلق صافرة الحكم لبدء مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت القادم الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2022، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعه الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث تقام هذه البطولة على أرض استاد القاهره الدولي الذي يعتبر من أهم ملاعب كرة القدم في مصر، وسوف يتم نقل المباراة مباشرة عبر شاشة بي ان سبورت التي تعتبر من أهم قنوات الرياضيه في مصر والتي العربي، والتي تنفرد باذاعة المباريات حصريا، وتذيع البرامج الرياضية المتنوعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال.

نادي صن داونز يتصدر ترتيب المجموعة، حيث أنها يمتلك رصيد أربع نقاط بينما يتساوى الأهلي مع المريخ والهلال السعودي ورصيده نقطة واحدة، لذلك فالجميع يسعى إلى تحسين ترتيبه ويرغب في إحراز عدد كبير من الأهداف لكي يحصل على نقاط ويتحسن ترتيبه في دوري الأبطال، حيث استطاع فريق الأهلي التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر بإحراز التعادل بهدف لكل من الفريقين، وفاز بستة أهداف مقابل هدف واحد، وقد بدأ الأهلي مشوارة في دور المجموعات مع الهلال السودانى بالتعادل السلبي وعلى الجانب الآخر استطاع فريق صن داونز ان يتأهل لدور المجموعات بعد ان تعادل مع منيما يونيون بهدفين لكل من الفريقين وذلك قبل أن يحقق الفوز على صن داونز في أول لقاء على فريق الهلال السوداني وحقق نتيجة هدف واحد مقابل لا شئ، وقد تعادل سلبي مع المريخ في الجولة الثانية

مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي القادمة هي قنوات بي ان سبورت بشكل حصري في الشرق الاوسط، من خلال مقالنا اليوم في موقع ثقفني قدمنا لكم موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، اذا كان لديكم اي تساؤلات لا تتردد في ترك تعليق.