الدوري الأوروبي: نتائج قرعة الدور ثمن النهائي

في ما يلي نتائج قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي. - برشلونة - غالطة سراي التركي

- رينجرز الاسكتلندي - رد ستار الصربي

- براجا البرتغالي - موناكو الفرنسي

- بورتو البرتغالي - ليون الفرنسي

- أتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني

- إشبيلية الإسباني - وست هام يونايتد الإنجليزي

- لايبزيغ الألماني - سبارتاك موسكو الروسي

- ريال بيتيس الإسباني - آينتراخت فرانكفورت الألماني



تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، بينما تلتقي الأندية إيابا يوم 17 من الشهر ذاته.

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