الأهلي ضد صن داونز بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022

الأهلي ضد صن داونز، يستضيف النادي الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 26/2/2022 بالجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا كما يلتقي الغريم التقليدي نادي الزمالك والوداد الرياضي المغربي في نفس التوقيت بالمغرب، وعن مواجهة المارد الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقي ستكون مباراة كبيرة حيث يمتلك كل فريق منهم المقومات الأساسية التي تجعله قادر على تحقيق الفوز في المباراة فمن المتوقع أن تكون المباراة قوية وتأخذ طابع الجدية منذ الدقائق الأولي من عمر المباراة ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بدر المجموعات بالبطولة ويأتي إلى جانبه صن داونز الجنوب أفريقي وفريقي الهلال والمريخ السوداني ويتصدر الفري الجنوب أفريقي المجموعة برصيد أربعة نقاط بينما يحتل باقي فرق المجموعة نقطة واحدة ويأتي تصدر الفريق الجنوب أفريقي للمجموعة بعض خوضه مواجهتين انتهت بالفوز على الهلال وتعادل أمام المريخ بينما خاض المارد الأحمر مواجهة واحدة أمام الهلال السوداني انتهت بالتعادل بدون أهداف لذلك يسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز وتخطي دور المجموعات لاستمرار الدفاع عن لقبه.

الأهلي ضد صن داونز الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف المارد الأحمر الأهلي المصري فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022 حيث تقام المباراة السبت 26/2/2022 على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وسيتم إذاعة أحداث المبارة على الهواء مباشرة عبر شاشة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية كما يتم إذاعة المباراة عبر البث المباشر الأرضي المصري وتم إسناد التحكيم إلى الحكم المغربي رضوان جيد.

غيابات وقائمة المارد الأحمر المصري للمباراة

شهدت قائمة الفريق المصري غياب عدد من اللاعبين سواء للإصابة أو لبعض الأسباب الفنية ويغيب عن القائمة كلاً من أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وأيمن أشرف وكوكا وصلاح محسن وحمزة علاء ومحمود متولي وجاءت قائمة الفريق للمباراة كالتالي: