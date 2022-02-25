نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي، يترقب جماهير وعشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك مباراة فريقهم أمام الوداد الرياضي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الأهلي وصن داونز ويسعى الفارس الأبيض إلى تعديل المسار في تلك المواجهة بعد التعادل في المباراتين الأخيرتين له في البطولة وعلى الجانب الآخر يسعى الفريق المغربي إلى الاستفادة من عامل الأرض والجمهور وتحقيق الفوز بنتيجة مريحة على الفارس الأبيض وذلك بعد أن أعلن الوداد المغربي عن إقامة المباراة مع حضور جماهيري وذلك بعد الحصول على موافقة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لذلك من المتوقع أن تكون المباراة حماسية ومثيرة مع هتافات الجماهير، وفي هذا المقال سنعرض لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الوداد الرياضي المغربي نادي الزمالك في الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة غداً السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب العاشرة بتوقيت السعودية ويحتض ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية وسيتم إذاعة أحداث المبارة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

مشوار الفريقين في البطولة حتي الآن

خاض الفارس الأبيض أول مواجهة له بالبطولة هذا الموسم بتاريخ الثاني عشر من فبراير الجاري أمام فريق بترو إتليتكو وتعادل بهدفين لكل منهم وخاض المواجهة الثانية بتاريخ التاسع عشر من نفس الشهر أمام فريق ساغرادا إسبير انسا وتعادل بدون أهداف بينما لعب الفريق المغربي أول مواجهة له بتاريخ الحادي عشر من فبراير الجاري أمام فريق ساغرادا إسبير انسا وفاز عليه الفريق المغربي بثلاثية نظيفة وفي المواجهة الثانية له بالبطولة تلقي هزيمة أمام بيترو إتليتيكو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهم في التاسع عشر من الشهر الجاري.

ترتيب المجموعة

يقع الفارس الأبيض في المجموعة التي تضم إلى جانبه فريق بيترو إتليتيكو الكونغولي وفريق الوداد المغربي وفريق ساغرادا إسبير انسا وجاء ترتيب المجموعة معد لعب جولتين كالتالي: