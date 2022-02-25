نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي جدة الثأري.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والاتحاد ، عشاق ومحبي كرة القدم العربية والسعودية على وجه التحديد، على موعد يوم السبت 26 فبراير 2022 مع مواجهة قوية وحماسية تصنف كـ قمة مباريات الأسبوع الـ22 في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 لحساب لقاءات الدور الثاني، حيث يستضيف مساء السبت، ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية المواجهة الشهيرة بـ ديربي جدة والتي تجمع عملاقي المدينة الساحلية السعودية الاتحاد والأهلي .

في السطور التالية سنتعرف بالتفاصيل على كواليس المواجهة وآخر الأخبار و موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة ، إضافة إلى نتائج ومشوار الناديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، بجانب تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي .

مباراة الأهلي والاتحاد

مواجهة جديدة إذن تتجه الأنظار بها نحو ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، تجمع أعرق ناديين في المدينة.

حيث يمتلك الاتحاد 8 ألقاب في البطولة السعودية العريقة، يحتل بها المرتبة الثالثة في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري المحترفين السعودي .

فيما يحمل الأهلي 3 ألقاب في البطولة، يحتل بها المركز الخامس في القائمة.

قبل الخوض في تفاصيل المواجهة، نتناول في البداية ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 22 :

وتشهد مباريات الأسبوع 22 مواجهات أخرى قوية، حيث تقام مبارياتها على مدار يومي السبت 26 فبراير 2022 والأحد 27 فبراير 2022 .

وتعتبر من أقوى المواجهات مباراة الهلال والحزم و مباراة النصر وأبها ، واللتين تقام يوم السبت، قبل انطلاق كلاسيكو جدة .

فيما تُختتم مباريات الأسبوع يوم الأحد بـ مباراة الفيحاء والشباب .

نادي الأهلي

مع أصحاب الأرض نادي الأهلي السعودي ، والذي يمر بحالة من عدم الاستقرار على الصعيد النتائج والترتيب في الدوري السعودي هذا الموسم.

حيث يحتل قلعة الكؤوس المركز التاسع في الجدول، برصيد 25 نقطة وصافي (-1) هدف، يفصله 5 نقاط فقط عن الاتفاق أولى الفرق في ثلاثي القاع.

إذ حقق الأسود هذا الموسم 5 انتصارات فقط، فيما تعادل في 10 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

وفي آخر 5 مباريات حصد الإمبراطور 9 نقاط من انتصارين باهتين، و3 تعادلات.

انتصاري الأهلي جاء على حساب الحزم والفتح بنتيجة واحدة (1-0).

كما تعادل بنتيجة واحدة (1-1) مع كلًا من ضمك والتعاون والفيحاء.

ويبحث الأهلي عن مصالحة جماهيره، عقب توديع بطولة كأس خادم الحرمين من دور ربع النهائي، إثر الخسارة من الشباب (1-2).

نادي الاتحاد

في المقابل، ومع نادي الاتحاد السعودي الذي يعيش أزهى فتراته في الموسم الحالي، إذ بات الأقرب لتحقيق اللقب التاسع في تاريخه بالبطولة السعودية العريقة.

فـ الإتي يتربع على عرش جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وصافي (28) هدفًا.

حيث نجح في الفوز بـ15 مباراة، والتعادل في 3 لقاءات، ولكن خسر في مناسبتين فقط.

وفي مباريات الخمس الأخير في دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، نجح العميد في حصد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

إذ فاز النمور على كل من الرائد والفيصلي وأبها والنصر (في الكلاسيكو السعودي).

وتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية (10 انتصارات) بالتعادل الإيجابي مع التعاون (1-1).

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

على صعيد المواجهات بين الاتحاد والأهلي ، فقد جمعت الناديين في بطولة الدوري السعودي 95 مواجهة.

فاز الاتحاد في 32 لقاءً، فيما حقق الأهلي الفوز في 30 مواجهة، وحسم التعادل نتيجة 33 مباراة.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات الأهلي ضد الاتحاد ، أحرز المونديالي 184 هدفًا، بينما سجل الأسود 108 أهداف.

وعن أكثر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الأهلي والاتحاد فكانت التعادل الإيجابي الشهير (4-4).

كان ذلك في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي الممتاز موسم 1988/1987 والذي توج الهلال بلقبه.

وعن أكبر فوز لـ الاتحاد أمام الأهلي فكان بنتيجة (4-1)، والذي تحقق في مناسبتين.

الأولى في مباراة الدور الثاني، من الدوري السعودي الممتاز (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) موسم 1997/1996 والذي توج الاتحاد بلقبه.

والثانية كانت في مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) موسم 2002/2001 والذي ظفر بلقبه الزعيم.

بينما كان أكبر فوز لـ الأهلي أمام الاتحاد بنتيجة (5-2).

جاء ذلك في مباراة الإياب من الدوري السعودي الممتاز موسم 1983/1982 والذي فاز بلقبه الاتفاق.

يُشار إلى أن الأهلي فشل في الفوز على الاتحاد في آخر 3 لقاءات، في الدوري السعودي.

حيث فاز الإتي في لقاءي الدور الأول في الموسمين الماضي والجاري بنتيجة واحدة (2-0).

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة مواجهة الدور الثاني في الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي جدة ، مساء السبت، عند الساعة التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الاتحاد والأهلي ، فسيقوم – كما اعتدنا في “ثقفني” – الاتحاد السعودي لكرة القدم بالإعلان عن القيادة التحكيمية قبل انطلاق المواجهة بساعات.

ستقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، عبر قناة SSC 1 .

أما عن معلق مباراة الاتحاد والأهلي ، فبانتظار الإعلان عنه رسميًا من جانب شركة الرياضة السعودية، غير أن مصادر تابعتها “ثقفني” كشفت عن إسناد المهمة إلى المعلق الرياضي السعودي ” عيسى الحربين “.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل وآخر الأخبار وكواليس و موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، فضلًا عن تاريخ لقاءات الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي .