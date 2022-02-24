نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي عربي بذكريات الكان.. موعد مباراة الوداد والزمالك دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الوداد والزمالك ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة الرابعة، يستضيف مساء السبت 26 فبراير 2022 ، ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربي، مواجهة مصرية مغربية في ديربي أفريقي بدوري الأبطال، يجمع فريقا الزمالك والوداد ، واللذين سبق لهما التتويج باللقب الأفريقي الغالي، ويطمحان إلى المزيد.

خلال السطور المقبلة، سنتناول آخر الأخبار والمستجدات وتفاصيل وكواليس و موعد مباراة الوداد والزمالك والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين العملاقين في الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا ، بجانب تاريخ مشاركتهما وإنجازاتهما في البطولة، ونختتم بـ تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي .

مباراة الوداد والزمالك

بذكريات مواجهة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 ، يجدد فريقا الزمالك والوداد الموعد مع ديربي عربي أو ديربي شمال أفريقي جديد.

وداد الأمة يطمح إلى المضي قدمًا نحو لقب أفريقي جديد منذ الفوز بـ كأس السوبر الأفريقي 2018 على حساب مازيمبي (1-0).

بدوره يرغب الفارس الأبيض في استعادة الأمجاد الأفريقية، وذلك منذ آخر تتويج بلقب قاري في كأس السوبر الأفريقي 2020 على حساب الترجي التونسي (3-1).

فيما نستعرض ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا قبيل الموسم الـ58:

وهذا ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا 2022 قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة :

ومن المقرر أن يُقام في نفس توقيت مباراة الزمالك والوداد ، مواجهة قوية حيث مباراة الأهلي وصن داونز ضمن المجموعة الأولى.

نادي الوداد المغربي

مع أصحاب الأرض والجمهور نادي الوداد الرياضي المغربي ، نبدأ تغطيتنا للمواجهة المرتقبة، والتي قد تضع الفائز بها في الصدارة، حال تعثر بترو أتلتيكو المتصدر أمام مواطنه ساجرادا اسبيرانسا .

ومن باب القلق لجماهير الفريق المغربي والتفاؤل لأنصار النادي المصري، هو خسارة الوداد، الأربعاء، أمام حسنية أكادير بثنائية نظيفة في الدوري المغربي.

أما عن مشاركته الحالية رقم 13 في دوري أبطال أفريقيا ، ففريق القلعة الحمراء يحتل حاليًا وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط وصافي (2) هدف.

حيث تمكن من الفوز على ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي بثلاثية نظيفة، قبل الخسارة المفاجئة أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (1-2).

وعلى المستوى التاريخي، يمتلك الوداد المغربي لقبين في دوري أبطال أفريقيا .

الأولى جاء تحت مسمى كأس أفريقيا للأندية البطلة 1992 ، على حساب الهلال السوداني، بعد الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة والتعادل سلبًا في الإياب.

أما الثانية فجاءت في 2017 على حساب الأهلي المصري (الأكثر تتويجًا)، بعد التعادل ذهابًا (1-1) في القاهرة، والفوز إيابًا بهدف في الدار البيضاء.

نادي الزمالك

في المقابل، ورغم تذبذب النتائج على الصعيدين المحلي والأفريقي، يخوض نادي الزمالك المصري ، مواجهة السبت، سعيًا لإنهاء مسلسل النتائج السلبية للفريق في آخر مبارياته، والتي شهد خلالها الخسارة من أمام سموحة في الدوري المصري بثنائية نظيفة.

وفي مشاركته رقم 22 في البطولة الأفريقية، يحتل الفارس الأبيض المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين وصافي (0) هدف.

إذ حقق فريق القلعة البيضاء تعادلين، الأول بنتيجة (2-2) مع بترو أتلتيكو الأنجولي ، والثاني سلبيًا مع مواطنه ساجرادا اسبيرانسا .

تاريخيًا، نجح الزمالك في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، آخرهم كان على حساب فريق المغربي (الرجاء) بالهدف الشهير للنجم السابق تامر عبد الحميد عام 2002.

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد

على صعيد مواجهات الوداد والزمالك ، جمعت الفريقان من قبل 3 مواجهات، اثنتين منها في دوري أبطال أفريقيا ومباراة في كأس السوبر الأفريقي .

فاز الزمالك في لقاءين، فيما حقق الوداد الرياضي الفوز في مباراة.

على صعيد الأهداف المسجلة في مواجهات الوداد أمام الزمالك ، أحرز الفارس الأبيض 9 أهداف، فيما سجل وداد الأمة 6 أهداف.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الوداد والزمالك ، فكانت فوز الفريق المغربي بنتيجة (5-2)، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 والتي توج صن داونز بلقبها .

وفي البطولة ذاتها، كان الفوز الأكبر للزمالك على الوداد المغربي ، في ذهاب نصف النهائي، بنتيجة (4-0).

موعد مباراة الوداد والزمالك والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة القمة المغربية المصرية ، مساء السبت، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت المغرب، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة الزمالك والوداد ، فوفق مصادر تابعتها “ثقفني” أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF المهمة إلى الدولي التونسي الصادق السالمي .

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية ببث أحداث اللقاء، عبر قناة beIN Sport HD3 إضافة إلى تطبيق beIN CONNECT وأيضًا من خلال قناة Arryadia TNT HD المغربية.

وبشأن معلق مباراة الزمالك والوداد ، فبحسب ما رصدته “ثقفني” سيكون المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الزمالك والوداد والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري أبطال أفريقيا 2022 وتاريخ المشاركات والإنجازات، إلى جانب تاريخ لقاءات الوداد والزمالك .